Le Spice Girls rivoluzionarono il look anni Novanta e voci insistenti danno per certo l’arrivo di “Spiceworld2”, il sequel del primo, che potrebbe riportare proprio quei look sullo schermo. O magari le vedremo in versione Duemila?

Spy Girls: il loro look sarà protagonista anche del sequel?

Dopo 24 anni, indiscrezioni destano curiosità su un possibile sequel del film, dal titolo Spiceworld2. Un’occasione per rivedere insieme un gruppo di talento che fece la storia della musica anni 90. L’ex band, è composta da Victoria Beckham (Posh Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Brown (Scary Spice), Geri Halliwell (Ginger Spice) e Melanie Chisholm (Sporty Spice).

Correva l’anno 1997 quando al cinema uscì la pellicola Spiceworld. Il film fu un enorme successo e i fan impazzirono nel veder recitare gli idoli che avevo conquistato fedeltà assoluta con il singolo Wannabe.

Adesso, pare si prospetti un sequel. Quale occasione migliore dunque per rispolverare gli storici beauty look delle Spice Girls?

I look delle Spy Girls

Con il loro look sbarazzino e stravagante ognuna delle Spice Girls ha ispirato una generazione, definendo le tendenze beauty e di stile degli anni Novanta.

Passiamo in rassegna, uno ad uno, i must have del tempo dettati dalle Spice Girls!

Mel B: chioma afro e addominali in vista

Mel B spopolò per il suo beauty look inconfondibile: maxi chioma afro, voluminosisssima, spesso abbinata ad un rossetto scuro, a tratti lucido. I suoi addominali facevano gola a chiunque, scolpiti e sempre a vista.

Mel C e l’inconfondibile coda

Quello di Mel C era un altro dei look iconici che dettarono tendenza per tutti gli anni Novanta. Molto naturale con un ponderato uso del make up, Mal C aveva un look sportivo con coda di cavallo portata alta e lip balm lucidissimo. Sulle ciglia abbondante mascara marrone che le rinfoltivano oltre che intensificare il suo sguardo.

Victoria Beckam: caschetto e labbra scurespice

Passiamo a Victoria Beckham. Negli anni Novanta il suo look prevedeva un caschetto pari e liscio color dark chocolate, rossetto color mattone, abbondante mascara anche lei ma nero.

Emma Bunton

Con il suo visino da ragazza dell’High School, Baby Spice è diventata famosa per le sue acconciature con codini biondissimi e maxi frangia che, allo stesso tempo, la rendevano molto sexy (e lei sapeva di esserlo!). Sulle labbra stendeva lip gloss rosa candy.

Geri Halliwell: vera femme fatale del gruppo

Quanto a Geri Halliwell, il suo beauty look era quello di una pop star ma anche femme fatale anni Novanta: mèches rosso fuoco, abitini cortissimi (iconico quello con la bandiera britannica) e rossetto rosso fuoco dal finish vinilico.

I look delle Spice Girls sono un lontano ricordo delle fan che mal digerirono la scelta del gruppo di sciogliersi, avvenuta nel 2000. Dopo alcuni dischi solisti, il 6 novembre del 2000, le Spice Girls pubblicano il loro terzo album, Forever, preceduto dal singolo A Holler/Let Love Lead the Way. L’album vendette appena 4 milioni di copie, un risultato deludente rispetto alle vendite precedenti. Non a caso, i singoli successivi, già pianificati per la pubblicazione, Tell Me Why, Weekend Love e If You Wanna Have Some Fun, non usciranno mai.

Ormai impegnate su altri fronti, ognuna delle Spice Girles decise di seguire la propria strada e nel dicembre del 2000 annunciarono lo scioglimento, sottolineando che tuttavia la separazione non sarebbe stata definitiva. Il sequel si Spiceworld sarà forse occasione per vederle tornare insieme?

