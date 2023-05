Il mondo continua a cantare le loro canzoni anche a distanza di anni: le Spice Girls hanno segnato un’intera epoca e il 2023, dopo anni di assenza, potrebbe essere l’anno che le rivedrà di nuovo tutte insieme, o quasi. Le cinque cantanti inglesi si riuniranno? A rivelare qualche indizio è stata Mel B, che ha parlato anche di Victoria Beckham.

Spice Girls, Mel B è pronta per la reunion 2023: Victoria Beckham ci sarà?

A fare l’annuncio tanto atteso ci ha pensato una delle cinque cantanti inglesi. Le Spice Girls potrebbero arrivare con una grande reunion nel 2023, parola di Mel B. La cantante, infatti, ha rilasciato una recente intervista al Sun e tra le varie parole spese ce ne sono alcune che hanno colpito maggiormente l’attenzione del pubblico. La nota girl band inglese degli anni Novanta arriverà con un nuovo progetto che le riguarda tutte, letteralmente. L’emozione si è percepita sin dall’inizio e la cantante ha promesso che la reunion del 2023 le vedrà tutte insieme:

La mia teoria è che se lo dico abbastanza accadrà. Stiamo pensando di rilasciare una dichiarazione. Non posso dirlo in questo momento perché stiamo finendo di perfezionare quello che faremo insieme, tutte e cinque, ma sarà qualcosa che i fan adoreranno davvero […]

Dunque, stando a tali dichiarazioni, la risposta alla domanda: ci sarà anche Victoria Beckham? La risposta sarà sì, Miss Beckham sarà presente alla grande reunion 2023 delle Spice Girls.

I fan della nota girl band inglese non potevano essere più felici di apprendere tale news incredibile: che sia davvero una nuova era per le Spice Girls? L’attesa è totale e le emozioni già alle stelle!

Spice Girls, Mel B è pronta per la reunion 2023: Victoria Beckham torna dopo una lunga assenza

Vedere le Spice Girls di nuovo unite sarà una grande emozione. Mel B ha dato qualche indizio e ha, in un certo senso, spoilerato il grande evento. Tuttavia, ancora non esiste una data, una location e nulla ancora è dato per certo, ma le parole di Mel B sono state piuttosto chiare.

La reunion del 2023 delle Spice Girls vedrebbe il grande ritorno di Victoria Beckham, che nell’ultimo tour della band era stata assente. Ai tempi Miss Beckham aveva dichiarato che avrebbe preferito concentrarsi sulla sua famiglia e sulla sua azienda, motivo per il quale non decise di riunirsi insieme alle ex colleghe per un tour emozionante. Il 2023 sarà perciò un anno fortunato e Victoria Beckham ci sarà, famiglia e azienda a parte. Questa volta la cantante ha deciso di tornare alla ribalta con le altre Spice per fare qualcosa di grande e per tornare anche un po’ indietro nel tempo.

Nonostante le assenze, pare però che le Spice Girls siano sempre state in contatto tutti questi anni e la stessa Mel B ha parlato dell’assenza di Victoria Beckham come una «questione di tempismo». Del resto, come è giusto che sia, le vite di tutte sono andate avanti e hanno preso strade differenti. La passione e il passato, però, non si possono cancellare, soprattutto quando si tratta di eventi memorabili: le Spice Girls stanno per tornare.