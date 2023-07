Il prossimo settembre Francesca Ferragni si sposerà e ha deciso di festeggiare l’addio al nubilato a Mykonos insieme alle sorelle. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come si sono vestite le sorelle Ferragni per questa occasione così speciale.

Le sorelle Ferragni festeggiano l’addio al nubilato di Francesca: gli abiti e i look

Le sorelle Ferragni hanno festeggiato in Grecia, nella bellissima Mykonos, l’addio al nubilato di Francesca, che il prossimo 9 di settembre sposerà Riccardo Nicoletti nel Castello di Rivalta, che si trova in provincia di Piacenza. La festa si è svolta in un rinomato resort di lusso, che offre anche ville private per gli ospiti. Francesca ne ha affittata una con piscina e vista sul mare. Oltre alle amiche, non potevano certo mancare le due sorelle, Chiara e Valentina. Quest’ultima ha rivelato che era davvero tanto tempo che non riuscivano a passare un pò di tempo tutte e tre insieme, per via dei tanti impegni lavorativi e familiari. Ma, come si sono vestite per questa occasione speciale le tre sorelle Ferragni? Iniziamo giustamente dalla futura sposa, Francesca Ferragni. Nel pomeriggio Francesca aveva dato il via alla festa indossando un bikini bianco con il reggiseno incrociato, mentre la sera ha indossato un completo bianco davvero originale, con crop top e una gonna lunga che presenta un grande spacco laterale. Ai piedi non potevano mancare i tacchi a spillo, anch’essi bianchi. Per quanto riguarda l’acconciatura, Francesca ha optato per i capelli sciolti e leggermente mossi. La maggiore delle sorelle, l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, ha indossato un abito color oro, caratterizzato da gonna lunga, cut-out laterali e un bustier molto scollato. Chiara Ferragni è arrivata leggermente in ritardo poiché era a Londra per partecipare per la prima volta nella sua vita al Torneo di Wimbledon. La più piccola delle sorelle Ferragni, Valentina, ha invece optato per un mini dress super elegante, di colore verde petrolio. Ai piedi un paio di sandali con tacco alto e dei laccetti di piume intorno alle caviglie. Tutti i vestiti erano in raso e firmati Atelier Emé.

Insomma le tre sorelle Ferragni erano davvero bellissime ed elegantissime per questa serata così importante, scegliendo outfit tutti da copiare.

Francesca Ferragni, a settembre le nozze con Riccardo Nicoletti

Non manca ormai molto alle nozze di Francesca Ferragni, la secondogenita delle sorelle Ferragni, che di professione fa la dentista, proprio come il padre Marco Ferragni. Il prossimo 9 di settembre sposerà infatti il musicista e cantante originario di Cremona Riccardo Nicoletti, con cui sta insieme da tanto tempo, dal 2009. La coppia ha anche un figlio, nato nel 2022, di nome Edoardo. La proposta di matrimonio da parte di Edoardo è avvenuta in occasione del 33esimo compleanno di Francesca, la quale ha risposto subito di sì. Le nozze tra i due verranno celebrata nel Castello di Rivalta, conosciuto anche come il Castello dei Conti Zanardi Landi, in provincia di Piacenza. Non sono ancora stati rivelati ulteriori dettagli sul matrimonio, non ci resta che aspettare, ormai manca sempre meno al giorno tanto atteso da Francesca e Riccardo.