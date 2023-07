Per l’estate 2023 i trend moda optano per dei look casual, sportivi, comodi ma al tempo stesso glamour. Ne è stata la prova il look sfoggiato un mesetto fa da Chiara Ferragni t-shirt e jeans skinny. Recentemente, in occasione del celebre torneo di Wimbledon, ha indossato nuovamente un outfit che ha conquistato tutti. Scopriamo insieme il prezzo.

Trend moda, Chiara Ferragni a Wimbledon: il coordinato in lino

Come già anticipato, Chiara Ferragni è volata a Londra per assistere al celebre torneo di tennis, conosciuto come Wimbledon, presso il All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sugli spalti tantissime celebrità, tra cui Sienna Miller, Nicola Coughlan, Cara Delevigne, Kate Middleton, David Beckham, Katy Perry insieme a Orlando Bloom, la nota direttrice di Vogue Anna Wintour… la lista è ancora lunga! Ma ad aver attirato l’attenzione del pubblico è stata proprio l’influencer e imprenditrice digitale. In occasione di questo speciale evento, Chiara Ferragni si è affidata alla maison americana Ralph Lauren. Ha scelto un completo molto versatile in total white. Un pantaloncino a vita alta con taglio dritto ed una giacca doppiopetto coordinata. Entrambi i capi sono realizzati in leggero lino, un tessuto molto fresco e perfetto per questa stagione grazie alle sue caratteristiche anallergiche, antimicrobiche e alle sue elevate proprietà di assorbimento. Ha poi abbinato una camicia a righe bianche e blu ed un maglioncino con dettagli verdi portato legato sulle spalle.

Trend moda, Chiara Ferragni a Wimbledon: i preziosi accessori

Ha completato con dei mocassini marroni, un modello classico di pelle con suola rigida e linguetta cucina sulla tomaia ed una borsetta, anche questa di cuoio e firmata Ralph Lauren. Ha infine indossato un cappellino con visiera impreziosito dalla scritta Wimbledon e due racchette da tennis incrociate. Immancabili ovviamente gli accessori dorati, appartenenti alla collezione del suo brand. Beauty look semplice e naturale: incarnato luminoso, sopracciglia pettinate all’insù, una leggera spolverata di blush, ombretto sui toni del marrone e labbra nude.

Trend moda, Chiara Ferragni a Wimbledon: il prezzo del look

Ma quanto è costato il suo look? Il pantaloncino è disponibile sul sito online di Ralph Lauren, attualmente scontato al prezzo di 137 euro. Il blazer invece dovrebbe costare intorno ai 500 euro. Passiamo poi alla borsetta, acquistabile alla cifra di ben 1650 euro. E per finire il cappellino, sempre facilmente reperibile sul sito online del marchio a 89 euro. Che dire… ancora una volta Chiara Ferragni ha dimostrato di essere una vera e propria icona di moda. In fatto di tendenza non la batte nessuno. L’imprenditrice digitale ha fatto centro con un look davvero in tema per l’evento.