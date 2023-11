Chanel Totti e Cristian Babalus hanno condiviso un video sui social mentre sfrecciano su una Lamborghini. Immagini che stanno già facendo discutere. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha attirato moltissime critiche.

Chanel Totti e Cristian Babalus condividono sui social un video mentre sfrecciano a 150 km/h in Lamborghini

Non è la prima volta che personaggi esposti, soprattutto se molto giovani, condividono sui loro profili social immagini che fanno discutere. La maggior parte delle volte si tratta di video fatti sul momento, condivisi senza pensare troppo alle conseguenze, con la leggerezza tipica della giovane età. Questa volta è toccato a Chanel Totti e al suo fidanzato Cristian Babalus, che hanno condiviso un video in cui sfrecciano a 150 km/h in Lamborghini, senza pensare alle critiche che avrebbero inevitabilmente ricevuto. La loro storia d’amore sta procedendo nel migliore dei modi. Dopo il viaggio a Tenerife, Chanel Totti è tornata a casa dalla sua famiglia, dove l’aspettavano la mamma Ilary Blasi, il fratello Cristian e la sorellina Isabel. Il fidanzato Cristian Babalus, invece, è tornato a casa dalla figlia Kylie, avuta dalla ex compagna, Martina De Vivo. In uno dei loro momenti insieme, però, i due hanno condiviso questo video che sta facendo decisamente discutere.

Chanel Totti e Cristian Babalus: un amore ad alta velocità, tra le critiche

Cristian Babalus ha condiviso sulle sue storie Instagram un video in cui si trovava alla guida della sua Lamborghini, sfrecciando ad una velocità di 150 km/h. Il ventenne stava sfrecciando sulla corsia di sorpasso dell’autostrada, guidando con una mano sola, mentre con l’altra era intento a fare il video. Nel filmato successivo ha ripreso una scena simile, ma al suo fianco è comparsa anche la fidanzata Chanel Totti, che aveva una mano posata sulla gamba del compagno. In questo caso, però, la velocità sembrava essere dentro i limiti. I video in questione non sono passati inosservati e hanno immediatamente scatenato numerose critiche, soprattutto per la pericolosità del gesto. Quando si è alla guida è opportuno evitare di fare video, soprattutto se si procede ad una tale velocità. Gli utenti hanno iniziato a criticare i filmati, sottolineando che si tratta di una cosa molto pericolosa e che non bisogna mai distrarsi quando si è alla guida di un’automobile. Chanel Totti ha solo 16 anni ed è fidanzata con Cristian Babalus da circa un anno. I due condividono spesso video e foto insieme, mostrando i loro momenti, tra cene romantiche e viaggi da sogno. Il giovane è ormai entrato a far parte della famiglia e in diverse occasioni è stato visto insieme a Francesco Totti oppure Ilary Blasi, o con i fratelli di Chanel.

