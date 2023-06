Il re del gossip Fabrizio Corona ha lanciato la sua ultima bomba. Dopo la dichiarazione ufficiale di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sulla fine del loro matrimonio, Corona non ci ha pensato due volte e ha deciso di seminare rumors un po’ ovunque. Secondo l’ex paparazzo, infatti, Bruganelli avrebbe tradito Bonolis: dove sta la verità?

Sonia Bruganelli ha davvero tradito Paolo Bonolis? L’indiscrezione di Fabrizio Corona

Dopo che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno reso pubblica la loro rottura, sono piovuti commenti da ogni dove. A dire la sua, ovviamente, non poteva mancare l’ex paparazzo più noto d’Italia: Fabrizio Corona. Sul suo canale Telegram, infatti, Corona avrebbe rivelato di avere una notizia shock esclusiva. Questa riguarderebbe un presunto tradimento di Sonia Bruganelli nei confronti di Paolo Bonolis, risalente circa a ben vent’anni fa.

Stando alle parole di Fabrizio Corona, sembrerebbe che la donna abbia tradito l’ormai ex marito con « un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso», così avrebbe commentato Corona l’accaduto, innescando un polverone mediatico importante.

Non è stato fatto alcun nome, ma Fabrizio Corona è riuscito ad alimentare il gossip, già fermamente acceso sulla nota coppia televisiva. Pronto a criticare il loro modus operandi sulla gestione della diffusione della loro separazione, l’ex paparazzo ha scelto di sganciare una bomba. Si tratta, però, pur sempre di un’indiscrezione, dunque parlare di verità assoluta è piuttosto complesso.

Corona ha comunque precisato che terrà aggiornato il pubblico riguardo tale situazione, ma sicuramente Sonia Bruganelli non starà in silenzio.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati: i motivi della separazione

Dopo circa 20 anni di matrimonio e ben tre figli, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono ufficialmente lasciati. L’annuncio della rottura è arrivato direttamente dalla coppia, che ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Vanity Fair. La notizia, però, era nell’aria già da un po’ di tempo, anche se i due avevano sempre smentito il tutto. I motivi della fine della loro relazione? Probabilmente la fine dell’amore ed esigenze di vita diverse, ma guardando la video intervista il conduttore di Avanti un altro appare abbastanza serio, mentre Bruganelli sembra essere più tranquilla. Non si conoscono i dettagli sulla fresca separazione, ma il gossip di Fabrizio Corona secondo cui Bruganelli a inizio storia avrebbe tradito Bonolis sicuramente non aiuta a mantenere le acque calme.

Per ora né Sonia Bruganelli, né Paolo Bonolis hanno confermato e/o smentito la voce che li riguarderebbe in prima persona, ma non è detto che non lo faranno in futuro, giusto per chiarire la situazione ed eventuali nuovi gossip.

Una cosa però è certa: i fan della nota coppia televisiva si sono mostrati dispiaciuti sentendo la notizia ufficiale. Spesso Bruganelli ha parlato del suo rapporto con l’ex marito e lo ha fatto anche durante le dirette del Grande Fratello Vip, mostrandosi sempre molto sorridente e spontanea nell’esprimere i suoi pensieri riguardo la loro relazione, considerata spesso da molti “atipica”. Ora i due si sono lasciati e le voci continueranno a girare per molto: chissà che risvolti avrà la bomba sganciata da Fabrizio Corona.