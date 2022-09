La chiusura del profilo Instagram non ha fermato Fabrizio Corona. L’uomo infatti è intenzionato a mantenere la promessa. Dopo i primi due “game”, potrebbe dunque arrivarne a breve un terzo. Ciò accadra – ha rimarcato – quando il profilo del figlio Carlos (adesso in suo possesso) raggiungerà 300mila like.

Ne “basteranno” invece 100mila per il suo nuovo account imfabriziocorona. Considerato che il profilo del figlio conta 224mila follower, è alquanto probabile che non si dovrà aspettare molto.

Corona, la promessa su Totti e Ilary Blasi

Il divorzio tra Totti e Ilary Blasi che ha tenuto banco negli ultimi mesi è stato dunque per Fabrizio Corona l’occasione di recuperare una questione che, in qualche modo, era stata lasciata sospesa ai tempi del Grande Fratello VIP.

A distanza di anni per Fabrizio Corona è arrivato il momento di parlare: “Mi hanno chiuso il profilo. Nessuna segnalazione, nessuna mail: ancora una volta. È chiarissimo che c’è qualcuno che pensa dio potermi mettere a tacere con quattro segnalazioni su un profilo non verificato. Non ci riuscirete, non ci riuscirete mai”, aveva scritto.

“This is my game”

Fabrizio Corona ha rilanciato quindi ancora una volta la promessa: “Ci siamo quasi. A 300k su questo profilo (è mio ora!!) e arrivati a 100k su @iamfabriziocorona, continuerò con le esclusive del mio archivio. Sarebbe bello occuparsi di altro, ma in questo periodo storico è necessario fare qualcosa insieme per cercare di cambiare il sistema dell’informazione. Oggi i media si muovono in branchi, come pecore in gregge; non possono spostarsi separatamente. Per questo su tutto ciò che viene riportato, leggiamo e ascoltiamo gli stessi resoconti: disinformazioni del potere. Un potere piccolo e insignificante che osserva leggi dettate da altri Stati. Rimaniamo concentrati sul fatto che è una settimana che la rete è infestata di articoli riguardanti due milionari che si sputtanano a botte di Rolex… tutto il resto è noia? Oppure semplicemente vogliono farci pensare ad altro? Seguite i miei profili se siete amanti della verità. This is my game”. Cosa succederà dunque da adesso in poi?