Chi è Chanel: la cantante in gara per la Spagna all’Eurovision 2022

Chanel Terrero è un attrice e cantante cubana che rappresenterà la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano SloMo. Scopriamo chi è Chanel!

Chi è Chanel

Chanel è nata a L’Avana il 28 luglio 1991. All’età di tre anni, insieme alla sua famiglia si trasferisce ad Olesa di Montserrat in Catalogna.

Durante l’infanzia Chanel si avvicina al mondo dell’arte seguendo lezioni di danza classica, canto e recitazione. Nel 2010 si trasferisce a Madrid, per avviare la sua carriera d’attrice e qui partecipa a vari musical fra cui: Mamma Mia!, Flashdance, Bodyguard e The Lion King. Recita anche per il piccolo schermo e il grande schermo spagnolo e internazionale. Nel dicembre del 2022,partecipa al Benidorm Fest 2022, in cui si sceglie il rappresentante della Spagna per l’Eurovision.

È risultata vincitrice diventando di diritto la rappresentante eurovisiva spagnola a Torino con il brano SloMo.

SloMo, il brano di Chanel

SloMo, è il singolo debutto della cantante cubana-spagnola, pubblicato il 24 dicembre del 2021. Il brano SloMo è stato criticato, in quanto tratta della sessualizzazione femminile, raccontando di una donna, la chica mala, con grandi doti da ammaliatrice che fa impazzire tutti gli uomini. Dopo aver letto su El Pais, un periodico spagnolo, che la canzone è un’elogio allo sfruttamento sessuale della donna, la cantante ha dichiarato:

Sono rimasta scioccata quando ho iniziato a leggere che la gente la interpretava così. Io sono quella che canta questo brano e che interpreta la coreografia: e mi sento empowered, forte, sicura di me. Se una persona, uomo o donna che sia, dice che questa non è una canzone femminista, è lei a non esserlo.

Vita privata

Non abbiamo notizie relativa alla sua vita privata. Nonostante sia molto attiva sul suo profilo social, preferisce, però pubblicare tantissimi scatti e video che la ritraggono sul palco e tra un ciak e un altro tra cinema, tv e musica.

Curiosità