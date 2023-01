La serie-tv spagnola ideata da Álex Pina ed Esther Martínez, Sky Rojo, è arrivata alla sua terza stagione. Ora i fan si stanno chiedendo se avranno la possibilità di godere di un quarto capitolo: scopriamo insieme se ciò accadrà o meno.

Sky Rojo 4: uscirà una nuova stagione oppure no?

Dal 13 gennaio 2023 Netflix offre la terza stagione di Sky Rojo, la serie-tv spagnola che ha conquistato il pubblico in pochissimo tempo. Si era già parlato del futuro della serie-tv, ma i fan stanno continuando a chiedersi se la storia è ufficialmente conclusa o se, al contrario, nascerà una quarta stagione.

Forse la notizia non sarà delle più liete, ma Sky Rojo 4 non si farà.

Gli episodi della terza stagione sono ufficialmente gli ultimi della serie.

Il motivo di tale scelta non si conosce con certezza. Molti credono che ci possa essere lo zampino di Netflix, che ultimamente sta stringendo parecchio la cerchia delle sue produzioni, in base ad ascolti, budget e diffusione del progetto. Di recente, infatti, sono state cancellate dalla piattaforma serie-tv come 1899, Blockbuster, Warrior Nun, The Bastard Son & the Devil Himself, The Midnight Club e The Imperfects.

Non sappiamo con totale certezza se la conclusione di Sky Rojo alla terza stagione sia strettamente connessa a tali motivazioni. In effetti, se bene ci pensiamo, la notizia del finale di stagione era già stata diffusa tempo prima le varie cancellazioni messe in atto da Netflix.

Per essere ancora più precisi, dunque, è bene affermare che i co-creatori di Sky Rojo, Pina e Lobato, abbiano da sempre espresso il loro intento di suddividere il progetto in tre capitoli. Lo stesso Álex Pina, tra l’altro, ha ammesso di non essere un grande amante delle storie che si protraggono nel tempo, motivo per il quale tutte le serie da lui dirette avevano già uno schema ben preciso da seguire (La Casa di Carta è un esempio).

Di che cosa parla Sky Rojo?

Per coloro che ancora non si fossero imbattuti nella coinvolgente storia di Sky Rojo, ecco qui un breve riassunto di ciò che accade nella serie. Le protagoniste della serie-tv Netflix sono tre prostitute: Coral, Wendy e Gina, rispettivamente interpretate da Verónica Sánchez, Lali Espósito ed Enrica Necci. Le tre ragazze lavorano in un locale, il Las Novias Club, ma stanche della loro condizione decidono di fuggire cercando la libertà e la voglia di cominciare una nuova vita.

La loro fuga, però, si dimostra abbastanza complicata. Le tre prostitute sono infatti inseguite da Romeo, il capo del locale, e dai suoi due complici Moisés e Christian. Il viaggio delle tre giovani ragazze si rivelerà una vera e propria sfida, in cui frenesia, adrenalina e pericolo si fonderanno gli uni con gli altri, dando vita a una narrazione ricca di colpi di scena entusiasmanti.

Una storia coinvolgente, un pericolo dietro l’altro, una vita che forse quelle tre ragazze non si aspettavano di dovere affrontare. Stagione dopo stagione la tensione si alza e con essa la voglia di scoprire come andrà a finire: riusciranno Coral, Wendy e Gina a trovare la tanta desiderata libertà?