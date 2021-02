In Spagna è un’attrice molto famosa, nota non solo nel piccolo schermo, ma anche al cinema. In Italia invece si fa conoscere grazie alla sua partecipazione alla serie tv spagnola “Il molo rosso”, trasmessa su Rai 2. Ma chi è Veronica Sanchez? Ecco quello che sappiamo sull’attrice.

Chi è Veronica Sanchez

Veronica Sanchez nasce il 1° luglio 1977 a Siviglia, capitale della regione dell’Andalusia a sud della Spagna. È del segno del Cancro. Pare che il suo sogno sia stato da sempre la recitazione, sin da giovanissima infatti si impegna a frequentarne i corsi. Dopo il liceo tenta la strada dell’università, ma ben presto si rende conto che, per lei, il richiamo dello studio delle arti drammatiche è decisamente più forte.

La carriera di Veronica Sanchez inizia a teatro nel 1996 con lo spettacolo “Un espiritu burlon”, ma il vero successo è in tv con la serie televisiva “Los Serranos”, andata in onda dal 2003 al 2006. Nello stesso anno del suo debutto in televisione però, arriva anche il suo debutto al cinema con il film “South from Granada”.

Il debutto in Italia

In Italia Veronica Sanchez si fa conoscere come protagonista ne “Il molo rosso”, serie tv spagnola trasmessa dalla Rai dal 2019 al 2020. Coprotagonista, insieme alla Sanchez anche il noto attore Alvaro Morte, meglio conosciuto come il Professore de “La casa di carta”, che per “Il molo rosso” interpreta invece Oscar, il marito della protagonista.

A legare la storia professionale dei due attori, come un fil rouge, è proprio “La casa di carta”. Veronica Sanchez infatti, è nel cast di “Sky Rojo”, la serie tv nata proprio dalla mente degli stessi ideatori della serie sugli ormai famosissimi ladri mascherati, presente sulla piattaforma di streaming Netflix nel 2021. La Sanchez veste i panni di Carol, una prostituta cubana alla ricerca di una vita migliore insieme ad altre due due amiche, unite dallo stesso desiderio. Con lei nel cast anche Asier Etxeandia che per la serie interpreta lo spietato protettore Romeo e Yanis Prado, che interpreta la prostituta argentina Gina.

Vita privata dell’attrice

L’attrice, ormai famosa a livello internazionale, sembra mantenere un certo grado di riservatezza per quanto riguarda la sua vita privata. Ma si sa, all’occhio sempre attento del gossip non sfugge nulla. Secondo alcuni scoop che arrivano direttamente dalla Spagna infatti, pare che Veronica Sanchez sia stata fidanzata con l’attore connazionale Daniel Perez Prada, e abbia anche avuto una frequentazione con Isaac Guzman, un modello argentino.