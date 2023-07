In molti si saranno accorti che il canale Sky Cinema 4K non è più disponibile dallo scorso 1 luglio. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come mai.

Sky Cinema 4K, perché non ci sono più programmi disponibili? La chiusura del canale

Coloro in possesso di un abbonamento a Sky Cinema si saranno accorti che sul canale Sky Cinema 4K non ci sono più programmi disponibili. Il canale dedicato al cinema in 4K HDR ha chiuso i battenti lo scorso 1 luglio, tra lo stupore e la delusione degli abbonati alla pay Tv di Sky. Il canale, che era visibile sul 313, era stato lanciato il 28 gennaio del 2022 al fine di offrire a tutti gli abbonati a Sky Cinema una visione ancora più coinvolgente, grazie alla tecnologia HDR, che offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD, fornendo una maggiore profondità dei colori e un contrasto più elevato.

Sky Cime 4K era un canale molto amato, proponeva infatti oltre 120 film tra classici, successi recenti e prime visioni. Alcuni tra i film più apprezzati usciti sul canale troviamo per esempio “Fast & Furious 9″, “Come un gatto in tangenziale”, “Ritorno a coccia di morto”, “C’era una truffa a Hollywood”, “The Father -Nulla è come sembra” con Anthony Hopkins “I Croods 2 – Una nuova era”, “The Amazing Spider-Man”, “Cattivissimo me 2”, “Men in Black”, “Ghostbusters – Acciappafantasmi” e “Il Sorpasso”. Inoltre c’erano anche diversi film Sky Original, tra cui per esempio “Cops 2 – Una banda di poliziotti“, “Lasciarsi un giorno a Roma” e “Codice Karim“.

Il canale Sky Cinema 4K era visibile senza nessun costo aggiuntivo per tutti i possessori dell’abbonamento Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale Ultra HD. Tutti i film erano inoltre disponibili on demand su Sky Q.

Sky Cinema 4K, la chiusura del canale: i motivi

Il 1 luglio 2023 il canale Sky Cinema 4K ha chiuso i battenti. Non sappiamo quali siano le motivazioni ufficiali che hanno portato alla chiusura di questo canale, potrebbe magari essere per la scarsa diffusione di televisori compatibili con il formato 4K HDR nel nostro Paese, il che renderebbe poco redditizio il canale in questione. Un altro motivo potrebbe essere la concorrenza con le altre piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video, che offrono contenuti in 4K HDR a prezzi più bassi. Oppure potrebbe essere una strategia aziendale per privilegiare altri canali.

Sky precisa comunque che tutti i programmi scaricati prima del 1 luglio 2023 resteranno disponibili fino alla loro data di scadenza. Tutti coloro quindi che vogliono continuare a vedere il cinema 4K HDR l’unica cosa che possono fare è accedere ai contenuti on demand su Sky Q via satellite, connesso a internet. Questo ovviamente va a discapito di chi non ha una connessione internet adeguata o chi invece preferisce la programmazione lineare. Sky Cinema 4K HDR è stato un esperimento che ha permesso a molti telespettatori di poter vedere un film in maniera ancora più coinvolgente. Vedremo se in futuro Sky riproporrà un canale simile.