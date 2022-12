Dopo l’uscita della prima stagione e il suo grande successo, mercoledì 28 dicembre 2022 andrà in onda su Canale 5 per la prima volta la seconda stagione di Sissi.

Continuano le avventure della principessa dell’Impero Austro-Ungarico e della sua incredibile storia d’amore con Franz.

Sissi 2: la trama della seconda stagione

La prima puntata della seconda stagione di Sissi ripartirà dalla vita: dopo la morte della figlia Sofia, infatti, l’imperatrice darà alla luce un nuovo erede al trono, chiamato Rudolf. Purtroppo, il periodo di felicità e di pace sarà momentaneo; Bismarck, infatti, inizierà a minacciare la supremazia austriaca sulla Confederazione tedesca e vorrebbe che a guidarla sia la Prussia: l’obiettivo? Portare l’Austria in guerra.

Franz, l’amato della sovrana Sissi, si troverà costretto a riprendere le armi insieme al suo impero. I due si recheranno a Biarritz per chiedere un prestito a Napoleone III, che andrà a buon fine, ma le difficoltà non saranno finite. A Biarritz, infatti, si trovava anche il conte Andrassy.

Nonostante tutta la confusione e l’aria di guerra, Sissi riuscirà a ritrovare una parvenza di serenità grazie a un viaggio in Ungheria (secondo episodio).

Durante questo viaggio l’imperatrice si dovrà accertare che il Conte Andrassy si schieri dalla loro parte in caso di guerra contro la Prussia. Non mancheranno attimi di tensione e resistenza emotiva tra i due, tant’è che per la giovane sovrana diventerà difficile resistere alla forte attrazione per il Conte, soprattutto quando finiranno in carcere insieme. Che cosa succederà, dunque?

Quanti sono gli episodi di Sissi 2 e quando andrà in onda la serie?

La seconda stagione di Sissi conta un totale di sei episodi. La serie di Canale 5 andrà in onda il 28, 29 dicembre 2022 e il 4 gennaio 2023; viene da sé che ogni appuntamento serale conterà ben due episodi.

Il cast di Sissi 2: ecco chi sono gli attori e le attrici della serie-tv

Il cast della serie dedicata all’imperatrice d’Austria è composto da:

Dominique Devenport è Sissi;

Jannik Schumann è Franz Joseph I D’Austria;

David Korbmann è Conte Karl Ludwing con Grunne;

Desiree Nosbusch è Arciduchessa Sophie;

Tanjia Schleiff è Contessa Sophie;

Julia Stemberger è Ludovika von Bayern;

Pauline Renevier è Nenè in Bayern;

Giovanni Funiati è Conte Andrassy;

Paula Kober è Fanny;

Lasse Mobus è Conte Richard;

Romy Schroeder è Marie

Amanda da Gloria è Contessa Emanuelle Andràssy;

Bernd Hölscher è Otto von Bismarck;

Murathan Muslu è Ödön Körtek

La voce italiana di Dominique Devenport è Giorgia Brunori: sapevate che è nominata al prestigioso premio Anello d’Oro 2022 per la categoria Televisione – Miglior Voce Femminile? Un grande orgoglio italiano.

Alla regia, invece, ci sono Sven Bohse e Miguel Alexander, mentre alla sceneggiatura ci sono Andreas Gutzeit, Robert Krause ed Elena Hell. Sissi 2 è una produzione di Sony House Picture e Satel Film per RTL.

Dov’è stato girato Sissi 2?

Per chi ancora non lo sapesse, la seconda stagione di Sissi è stata girata in numerose location. Lettonia, Lituania, Estonia, Austria, Ungheria, Germania sono le principali località in cui è stata girata la serie-tv. Da citare anche la Filarmonica Nazionale Lituana e l’Università di Vilnius, importanti location per le riprese della residenza degli Asburgo. Infine, ma non per importanza, anche la residenza di Würzburg.