Il 28 dicembre 2021 andrà in onda su Canale 5 la nuova serie tv basata sulla vita della principessa Sissi. Dopo essere stata rappresentata innumerevoli volte al cinema, in tv e anche come cartone animato, la principessa d’Austria avrà quindi un nuovo prodotto audiovisivo tutto dedicato a lei.

In attesa di poterci gustare questa nuova serie, scopriamo di più sul cast e sulla storia dell’imperatrice.

Sissi, l’imperatrice rivive grazie alla serie tv di Canale 5

All’anagrafe Elisabetta Amalia Eugenia Wittelsbach e nata duchessa in Baviera, è storicamente conosciuta con il vezzeggiativo di Sissi. Tra altri innumerevoli titoli, divenne anche imperatrice d’Austria dopo aver sposato l’imperatore Francesco Giuseppe I.

Cresciuta libera da vincoli sociali notoriamente imposti alla nobiltà, sin da subito l’imperatrice si mostrò insofferente alla disciplina di corte di Vienna e alle sue politiche imperiali.

Ciò però non le impedì di divenire il simbolo della monarchia asburgica e per questo venne assassinata dall’anarchico italiano Luigi Lucheni mentre l’imperatrice si trovava in visita a Ginevra, in Svizzera, il 10 settembre del 1898.

Girata nel giro di pochi mesi tra Lettonia, Lituania, Austria, Ungheria e Germania, la nuova serie tv di Canale 5, inizia a raccontare la storia di Elisabetta, o meglio, di Sissi, partendo da quando la ragazza è ancora una duchessa adolescente e spensierata, che vive in Baviera, fino al suo incontro con Francesco Giuseppe I, imperatore d’Austria dal fascino a tratti tenebroso, che accetta di sposare, diventando a sua volta imperatrice.

Durante la serie la vediamo quindi crescere e guadagnare man mano un ruolo di primo piano accanto all’imperatore suo consorte, divenendo la figura che oggi tutti conosciamo.

Il cast della serie tv di Canale 5

La protagonista, Sissi, avrà il volto di Dominique Devenport, attrice svizzera-americana. Francesco Giuseppe I sarà invece interpretato da Jannik Schümann, conosciuto ai più per aver preso parte anche a “Monster Hunter”, film del 2020.

Con loro anche David Korbmann, il conte Grünne, Désirée Nosbusch, l’arciduchessa Sophie, Tanja Schleiff, la contessa Esterházy, Julia Stemberger, la duchessa Ludovica, Yasmani Stambader che interpreterà Bela, Paula Kober che sarà invece Fanny e l’italo-francese Giovanni Funiati che preserà il volto al conte Andrassy. A dirigere la miniserie invece, sarà Sven Bohse.

Le interpreti dal cinema alle serie tv

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, non è la prima volta che la storia della principessa Sissi viene proposta sullo schermo. Ricordiamo per esempio “Ludwig”, fatica cinematografica di Luchino Visconti, dedicata proprio allo sfortunato Re di Baviera Ludovico II, cugino dell’imperatrice Sissi, che nel film ha il volto dell’attrice Romy Schneider.

Ricordiamo anche l’interpretazione di Gabrielle Dorziat in “Mayerling”, nel 1936, e di Maria Holster in “Kaiserwalver” nel 1953. Nel 1968 poi, anche Ava Gardner ha interpretato Sissi nel rifacimento di “Mayerling”. Ma ricordiamo anche le attrici nostrane, che hanno vestito i panni dell’imperatrice in lavori più recenti come Sandra Ceccarelli in “Rudolph-il destino di un principe”, del 2006 e Cristiana Capotondi nella miniserie prodotta per la Rai nel 2009.