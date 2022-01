Dopo l’approdo su Canale 5, della serie tv basata sulla vita della principessa Sissi, in onda dal 28 dicembre 2021, ecco che arriva anche il romanzo ufficiale da cui pare sia stata tratta quella che è già considerata una serie evento.

Scopriamo alcune informazioni su quando esce in Italia, da chi è edito e chi sono gli autori che hanno partecipato alla sua realizzazione.

Sissi, dopo la serie tv arriva anche il romanzo

Il romanzo ufficiale che ha ispirato la serie tv che a sua volta si basa sulla vita della principessa Sissi sarà disponibile in Italia a partire dal 1 febbraio 2022, sia in formato fisico sia in formato digitale. La versione kindle invece è preordinabile su Amazon.

Edito da Sperling & Kupfler, è stato scritto a quattro mani da Elena Hell già autrice di altri due libri sull’imperatrice d’Austria e dallo scrittore Robert Krause. “Sissi”, così si chiama il romanzo, si concentra come da titolo sulle sfaccettature che vanno a comporre una delle figure storiche più iconiche e affascinanti di tutti i tempi.

Sissi dalla serie tv al romanzo: l’annuncio su Instagram

Ad annunciare l’uscita del romanzo è stata la stessa Sperling & Kupfler, che ha utilizzato la propria pagina ufficiale di Instagram per pubblicare un post in cui ha anche svelato la copertina del libro che ritrae i volti dei due protagonisti principali della serie tv: Dominique Devenport nei panni di Sissi e Jannik Schümann in quelli di Francesco Giuseppe I.

La casa editrice ha anche rilasciato la sinossi ufficiale del romanzo: “La ragazza che divenne un’imperatrice. L’imperatrice che divenne una leggenda. La donna che divenne un’icona”.

Chi era la principessa Sissi secondo la serie tv

Elisabeth, la duchessa di Baviera meglio conosciuta come Sissi, nonostante le rigide imposizioni dell’etiquette di corte dell’epoca ha la fortuna di crescere in un clima decisamente più disteso, che le concede il lusso di lasciarsi trasportare dalla natura del proprio animo selvaggio. Ama andare a cavallo ed è innamorata dell’amore, sentimento che esprime scrivendo e leggendo poesie. È appena una ragazzina quando accompagna a Bad Ischl la sorella Elena, destinata a sposare Francesco Giuseppe I e a diventare l’Imperatrice d’Austria. Ma è proprio per via di quell’incontro che la sua vita prende una piega inaspettata. Quando infatti Sissi conosce il futuro cognato, se ne innamora perdutamente, ricambiata dall’uomo, che nonostante una prima resistenza si lascia travolgere dalla passione decidendo alla fine di sposare lei invece della sorella.

La giovane Sissi non tarda a scoprire che la corte di Vienna non è lo stesso ambiente in cui è cresciuta, ma è anzi molto più rigido e colmo di insidie. A rendere le cose più complicate poi, non mancano i nemici potenti, come Napoleone III, che aspetta l’occasione d’oro per muovere guerra contro gli austriaci. Per amore, Sissi è quindi costretta a crescere in fretta, imparando anche a compiere scelte difficili, così come di addice ad un’imperatrice. Non proprio la vita di una principessa delle fiabe, ma sicuramente una vita che l’ha resa degna di un posto nella storia.