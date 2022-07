Da quando Piersilvio Berlusconi ha annunciato che nei palinsesti Mediaset tornerà in onda La Talpa, si sprecano le indiscrezioni su chi sarà alla conduzione e nel cast del reality show.

Ida Platano e Gemma Galgani potrebbero fare parte del cast

Il programma andrà in onda nella primavera 2023, quindi è ancora presto per avere delle notizie certe. Per il cast, si fanno per esempio i nomi di Ida Platano e Gemma Galgani, ma la vera sorpresa potrebbe riguardare la conduzione.

“Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa“

Nelle sue storie di Instagram, Amedeo Venza ha pubblicato una foto di Simona Ventura accompagnata dal commento “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”.

Al momento si tratta ancora di voci di corridoio, ma la notizia diffusa dall’influencer ha sbalordito molti.

Silvia Toffanin sembrava favorita

Fino a poco tempo fa, infatti, Silvia Toffanin sembrava essere la favorita per la conduzione del reality.

“La Talpa è stata fortissimamente voluta da Piersilvio Berlusconi, che già in sede di presentazione dei palinsesti dello scorso anno aveva dato notizia della sua acquisizione per sei anni con grande gaudio, davanti ai giornalisti presenti.

Quest’anno il programma non è stato prodotto, ma nella prossima stagione televisiva pare proprio che si farà e quali migliori mani se non quelle di una di famiglia per condurlo. Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time”, aveva scritto come indiscrezione TVBlog.

Leggi anche: Bake Off Italia 2022: tutto sul talent più dolce della tv

Leggi anche: Il Collegio 7: chi sarà la nuova voce narrante