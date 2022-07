La nuova stagione de Il Collegio 7 arriva nell’autunno 2022 in prima serata su Rai 2: tante le novità nel cast, professori nuovi e alcuni che se andranno, ma la vera novità della nuova edizione sarà la voce narrante.

Ricordiamo infatti che per le edizioni passate de Il Collegio è stato Giancarlo Magalli a svolgere il ruolo di voce narrante. Per la nuova edizione, però, le cose cambieranno: andiamo a scoprire di chi sarà il voice over del programma.

La nuova voce narrante de Il Collegio 7: chi sarà?

Finora il grande pubblico si era abituato ad ascoltare la voce del noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli come narratore del pogramma tv Il Collegio.

Per la nuova edizione, però, le cose sono cambiate: al posto di Giancarlo Magalli, infatti, ci sarà una voce completamente nuova.

Il nuovo narratore de Il Collegio sarà Nino Frassica, comico e attore siciliano di grande fama. Dopo l’eslcusione di Magalli (non senza polemiche) dai Palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva 2022-2023, il ruolo è ricaduto su Nino Frassica.

Il comico sarà impegnato da ottobre 2022 su Rai 3, dove sarà ospite presso il programma Che tempo che fa, mentre lo scorso anno l’attore ha preso parte a diverse produzioni tv, tra cui il serale di Amici di Maria De Filippi.

Con l’esperienza a Il Collegio 7, Frassica si ritroverà a dovere raccontare le esperienze degli adolescenti della generazione Z partecipanti al nuovo docu-reality. Tutto il gruppo di ragazzi e di ragazze, lo ricordiamo, sarà costretto a lasciare il proprio cellulare, computer e tutti gli altri comfort cui sono solitamente abituati/e: un concreto esperimento sociologico durante il quale i concorrenti e le concorrenti dovranno affrontare e rispettare un’educazione molto rigida e regole ben precise. Nella nuova edizione, quindi, Nino Frassica sarà chiamato a raccontare tutto questo e lo farà in un’ambientazione nuova: la vita dell’Italia del 1958.

Le modifiche della nuova edizione de Il Collegio 7

Se dobbiamo parlare di novità e di modifiche nella nuova edizione del programma, quella di Nino Frassica non è sicuramente l’unica. Infatti, sappiamo che oltre alla voce narrante ci saranno diverse modifiche anche per quanto riguarda la sfera dei professori e delle professoresse: mancherà all’appello la prof.ssa di matematica e di scienze, Maria Rosa Petolicchio, nel cast del programma dalla seconda edizione. Insieme a lei, molto probabilmente, lasceranno il format anche Luca Raina, il pofessore di storia e geografia, e Alessandro Carnevale, l’insegnante di arte.

La prima puntata del docu-reality andrà in onda probabilmente il 27 settembre 2022 e conterà circa otto puntate, durante le quali il format sarà bene o male il medesimo: prove da affrontare, esami, regole rigide e un nuovo periodo storico da vivere. Il Collegio 7 sarà prodotto, ancora una volta, dalla Banijay Italia e sarà trasmesso su Rai 2 verso le 21:20 ogni martedì sera. Inoltre, sarà disponibile la visione anche su RaiPlay, dove avrete la possibilità di andare a recuperare tutte le puntate delle edizioni passate: il Convitto Nazionale Regina Margherità vi aspetta!