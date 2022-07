Il talent più dolce della televisione sta per tornare con una nuova ed esilarante edizione. Di che cosa stiamo parlando? Di Bake Off Italia, ovviamente!

La nuova edizione del programma, in arrivo a settembre 2022, sarà ricca di novità di ogni gusto e profumo: andiamo a scoprire tutto sul programma da acquolina in bocca!

Bake Off Italia 2022: quando inizia e quante puntate sono?

L’attesa è quasi terminata; passata l’estate 2022 saremo pronti per gustarci con gli occhi la nuova edizione di Bake Off Italia, che nel 2022 arriva a quota 10. Infatti, Bake Off Italia 10 avrà ufficialmente inizio il 2 settembre 2022 e andrà in onda in prima serata sul canale 31 del digitale terrestre alle ore 21:10 circa.

Le registrazioni della decima edizione sono cominciate nel mese di maggio 2022 e termineranno verso la fine dell’estate 2022, in modo tale da arrivare a settembre prontissimi per il debutto in televisione.

La location, anche per la decima edizione, è rimasta Villa Borromeo d’Adda. Per quanto riguarda invece la messa in onda su Discovery+, probabilmente le puntate saranno caricare una settimana prima rispetto alla presentazione in chiaro.

Se vi state chiedendo quante puntate conterà la nuova edizione di Bake Off Italia 10, potrebbero aggirarsi intorno ai sedici episodi, più o meno come quelli della precedente edizione.

I giudici e la conduzione della nuova edizione

La certezza assoluta della decima edizione di Bake Off Italia 2022 è lei: Benedetta Parodi. Anche per la nuova edizione la padrona di casa sarà lei e guiderà in tutto e per tutto il talent show più dolce e famoso di tutta la televisione italiana.

Per quanto riguarda i giudici, ci saranno sia delle conferme, sia delle novità. Anzitutto, rivedremo ancora Ernst Knam e Damiano Carrara assaggiare e giudicare le creazioni di tutti i concorrenti e le concorrenti, ma ci sarà una novità assoluta. Ad aggiungersi al gruppo della giuria ci sarà Tommaso Foglia, uno dei pasticceri più talentuosi in Italia: 32 anni, campano di Nola, nominato nel 2022 Pastry Chef dell’anno.

A questo punto vi starete chiedendo che fine farà Clelia D’Onofrio, la giornalista e scrittrice giudice delle scorse edizioni? Sembrerebbe che sarà presente solo in occasione della presentazione delle schede dei dolci all’inizio di ogni sfida.

I concorrenti di Bake Off Italia 2022

Considerando che le riprese della decima edizione di Bake Off Italia si stanno attualmente ancora svolgendo, è difficile riuscire a carpire le identità di tutti/e i/le concorrenti. Molto probabilmente dovremmo attendere l’inizio del programma o, altra ipotesi, aspettare che il sito ufficiale di Real Time aggiorni i dati rivelando tutti i nomi.

Dove vedere Bake Off Italia 200 in streaming

Il talent dei dolci più famoso della televisione italiana viene rilasciato in streaming su Discovery+, motivo per il quale per vederlo in un secondo momento sarà necessario avere un abbonamento.

Bake Off Italia non sarà trasmesso in streaming su DPlay, poiché la piattaforma è stata chiusa con l’arrivo di Discovery+.

Diversamente, il programma sarà visibile su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) in prima serata, verso le 21:10 circa.

Non ci resta che aspettare e prepararci a vivere nuove esperienze sensoriali dal profumo di dolci.