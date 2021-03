Quali sono i simboli pasquali e che significato essi hanno: dalla colomba simbolo di pace all’agnello che è metafora del sacrificio di Cristo.

Simboli pasquali e significato

La festività della Pasqua simboleggia per i cristiani la resurrezione di Gesù Cristo, morto sulla croce e resuscitato dopo tre giorni.

Il termine ‘Pasqua’ deriva dall’ebraico ‘Pesach’ cioè passaggio: un termine che indicava, prima che venisse acquisito dalla religione cristiana, la liberazione degli Ebrei dalla schiavitù d’Egitto. Pasqua viene festeggiata tra aprile e marzo, non ha un giorno prefissato come il Natale ma si stabilisce la festività in base alla prima domenica che succede al plenilunio dopo il 21 marzo. Numerosi sono i simboli di questa festa che hanno un significato molto importante.

Albero di Pasqua

L’albero di Pasqua è un’usanza che proviene dalla Scandinavia e simboleggia la rinascita: i rami secchi infatti vengono addobbati con varie decorazioni colorate. Un addobbo che dona gioia ed è anche simbolo della primavera e della natura che rinasce. Spesso, per realizzarlo, si usano rami secchi o salici spogli oppure rametti di ciliegio o pesco in fiore.

Colomba

La colomba è uno dei simboli tradizionali della Pasqua che ritroviamo su tutte le tavole italiane. Un dolce lievitato e delizioso che ha come ingredienti principali le mandorle. Questo dolce rimanda alla colomba bianca, che nella simbologia cristiana rimanda allo Spirito Santo e alla pace.

Coniglio

Anche i coniglietti si ritrovano costantemente in cartoline e messaggi di auguri pasquali. È un simbolo pasquale il cui significato è il rinnovamento e la rinascita della natura in primavera e proviene soprattutto dai paesi nordici

Uova

Le uova, che siano esse di gallina decorate con colori accesi o di cioccolato regalate soprattutto ai bambini, sono il simbolo per eccellenza della Pasqua. Esse simboleggiano la nascita e quindi anche la resurrezione: il dono delle uova in occasione della Pasqua è un’usanza iniziata già ai tempi delle prime comunità cristiane.

Agnello

L’agnello, che spesso si trova sulle tavole imbandite per la festività pasquale, è simbolo della purezza e del sacrificio di Gesù che si immolò per scontare i peccati degli uomini.

