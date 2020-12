Esagerare durante le feste è un imperativo. Ogni anno si tenta di non ricadere nella trappola delle triple portate e dei numerosi spuntini giornalieri, ma infondo le abbuffate sembrano parte della tradizione natalizia. Nonostante il Natale diverso che ci ha imposto questo 2020 non è mancato quindi l’abuso di zuccheri e carboidrati, ma è possibile rimediare.

Vediamo come seguire una dieta durante le feste (non nel vero senso della parola).

Dieta durante le feste, il paradosso che spaventa tutti

La parola dieta terrorizza tutti, è normale. Parlare poi di dieta durante le feste sembra ancora più spaventoso, ma quello che vogliamo consigliarvi non è un regime alimentare dittatoriale, tutt altro. Riflettere sulle componenti chimiche quando si mangia è un punto chiave fondamentale per migliorare le proprie abitudine.

Osservare infatti che nel periodo natalizio si è abusato di dolci, primi e prodotti da forno può aiutarci a trovare degli elementi che riportino equilibrio. In questo periodo la verdura amara può diventare la nostra migliore amica e una tisana il digestivo perfetto. Scopriamo quali alimenti è meglio prediligere per ripulire l’organismo.

Perchè l’amaro sarebbe da amare

Storicamente l’indice personale dell’amaro è stato motivo di salvezza per molti esseri umani.

Il nostro organismo infatti ci tutela da sostanze tossiche, che a livello palatale risultano amare, come per esempio la cicuta. Il problema è che nel corso dei secoli, con l’introduzione sempre maggiore di alimenti ricchi di zuccheri ci siamo disabituati ad un gusto che per noi è fondamentale.

Ogni parte del mondo ha le proprie abitudini culinarie, ma in occidente il grado di sopportazione è sceso sempre di più facendo tollerare livelli al pari della lattuga. Verdure come la cicoria o la rucola sono sempre meno apprezzate e consumate perché spesso non si sa come far trovare un equilibrio tra i sapori e quindi si evita tutto ciò che è amaro. La verità è che per abituarsi a un nuovo stile di vita occorre poco più di un mese, quindi perché non provare a piccole dosi?

Alcune idee per inserire l’amaro nell’alimentazione

Per riuscire a ripulire pancreas e fegato si può prendere una pausa dagli zuccheri per dare spazio ad alcuni piatti composti da verdure amare. Si può iniziare a farlo già dalla mattina inserendo prima di pranzo un pinzimonio di carote e sedano abbinato a frutta secca o dei semi come per esempio quelli di zucca. Per i più grandi fan del dolce si possono trovare delle opzioni valide come la cioccolata fondente sopra l’80%.

Durante i pasti principali si può poi trovare un’alternativa allettante, come un’insalata colorata arricchita da semi, avocado, verdure e tante spezie che donino allegria al piatto. Trovare un equilibrio tra piatti gustosi e salutari non è impossibile e dopo un periodo susseguito da tris di primi, un attimo di pausa non può che far bene.