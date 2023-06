Silvio Berlusconi ha ispirato moltissimi registi e attori. Da Nanni Moretti a Toni Servillo, passando per Paolo Pierobon e Sabrina Guzzanti. Sono stati ispirati dal Cavaliere anche diversi documentaristi.

Silvio Berlusconi, film e registi: da Il Caimano a Draquila

Silvio Berlusconi è morto oggi, 12 giugno 2023, all’età di 86 anni. Era ricoverato al San Raffaele di Milano da quattro giorni ma le sue condizioni si sono aggravate. Nel corso della sua vita ha ispirato molti registi e attori, che lo hanno portato sullo schermo. Nel 2006, in piena era berlusconiana, Nanni Moretti ha portato al cinema Il Caimano. Il protagonista è Bruno Bonomo, interpretato da Silvio Orlando, produttore cinematografico di film di serie b che negli anni Settanta si dedicava al cinema trash con la moglie e che negli anni Duemila, per salvare la casa produttrice dal fallimento, si lancia a realizzare il film proposto da una giovane regista, Teresa, che vorrebbe raccontare la vita di Silvio Berlusconi, che è interpretato proprio da Moretti. Nel 2018 Toni Servillo ha vestito i panni di Silvio Berlusconi nel film Loro, di Paolo Sorrentino, in cui si vede il Cavaliere circondato dai suoi fedelissimi, come Veronica Lario, interpretata da Elena Sofia Ricci, e Mariano Apicella, interpretato da Giovanni Esposito, ma anche da giovani arrivisti, come Sergio Morra, interpretato da Riccardo Scamarcio.

La trilogia di serie 1992, 1993 e 1994 è dedicata ai primi anni della carriera politica di Silvio Berlusconi, tra il boom di Mediaset e le vicende politiche di Tangentopoli. Una serie nata da un’idea di Stefano Accorsi, che interpreta Leonardo Notte, pubblicitario di successo di Publitalia ’80, mentre Silvio Berlusconi è interpretato da Paolo Pierobon. Anche una donna ha interpretato l’ex premier. Stiamo parlando di Sabina Guzzanti, in uno spettacolo all’Aquila del 29 settembre 2009, rientrato nel docu-film Draquila – L’Italia che trema.



Silvio Berlusconi, film e registi: da Videocracy a Silvio Forever



Sempre nel 2009 è uscito il documentario Videocracy – Basta apparire, di Erik Gandini, che analizza il potere della televisione italiana e soprattutto dell’impero mediatico di Silvio Berlusconi, nell’influenzare comportamenti e scelte della popolazione. A far parlare direttamente Silvio Berlusconi è stato il giornalista americano Alan Friedman, autore del documentario My Way, del 2016, in cui ha sintetizzato “una lunga seduta di analisi” di ben 28 ore di registrazione in cui il Cavaliere ha parlato di se stesso e delle sue esperienze. Un altro documentario molto critico su Silvio Berlusconi è Belluscone – Una storia italiana, analisi approfondita dei rapporti intrattenuti in Sicilia dall’ex premier con figure particolari. Il regista Franco Maresco ha vinto un David di Donatello nel 2015. L’opera cinematografica più completa sulla vita dell’ex premier è Silvio Forever, documentario del 2011 diretto da Roberto Faenza e Filippo Macelloni. Attraverso la voce di Neri Marcorè, che imita la cadenza di Berlusconi, il film ripercorre tutta la sua vita. Grazie a questi registi e a questi attori, Silvio Berlusconi e la sua vita politica, professionale e privata, sono riusciti anche a conquistare lo schermo.