Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Nel corso della sua vita il presidente di Forza Italia è stato al centro di molte voci, spesso riguardanti la sua vita privata e i suoi numerosi rapporti con le donne. Berlusconi, infatti, è stato un grande amante del genere femminile e sono diverse le donne che hanno fatto parte della sua vita.

Addio a Silvio Berlusconi: tutte le donne e gli amori del Cavaliere

Il leader di Forza Italia è scomparso il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni. Criticato e amato, spesso al centro di scandali e non poche polemiche, Silvio Berlusconi resterà per sempre un pezzo di storia e della politica italiana. Oltre al lavoro, Berlusconi era conosciuto anche per la sua grande passione per le donne. Il Cavaliere ha infatti avuto diverse donne e ha vissuto molte relazioni, l’ultima delle quali con Marta Fascina, che gli è stata accanto fino alla fine.

La prima moglie di Silvio Berlusconi è stata Carla Elvira Lucia dall’Oglio, classe 1940. Dopo un breve fidanzamento i due decidono di sposarsi nel 1965 e un anno dopo, nel 1966, nasce la prima figlia, Marina. Tre anni dopo, nel 1969, nasce poi Pier Silvio. Berlusconi e dall’Oglio si separano nel 1985 e quella prima storia d’amore si conclude.

La seconda moglie del leader di Forza Italia è Veronica Lario, classe 1965, ex attrice italiana. Da quella relazione nascono ben tre figli: Barbara, Eleonora e Luigi. I due, però, si separano nel 2009.

Terza compagna del Cavaliere è invece Noemi Letizia, classe 1991. È la prima volta che Berlusconi fa scattare lo scandalo, a causa della notevole differenza di età. La storia, però, ha vita breve.

È poi il turno di Francesca Pascale, classe 1985. Lei è la penultima fidanzata ufficiale del Cavaliere. I due si erano incontrati per la prima volta nel 2006 e tre anni dopo entra nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà. A marzo 2020, però, viene resa nota la fine della storia d’amore con Berlusconi.

Dulcis in fundo, arriva Marta Fascina, l’ultima compagna del Cavaliere. Classe 1990, Marta Antonia Fascina è deputata di Forza Italia ed è stata accanto al presidente di Forza Italia fino al giorno della sua triste scomparsa.

Addio a Silvio Berlusconi: le relazioni ambigue e i casi di gossip

Quella di Silvio Berlusconi è stata una vita amorosa piuttosto affollata, non priva di polemiche e di gossip importanti. In particolare, il caso di Noemi Letizia apre una parentesi difficoltosa per il Cavaliere, che subito viene messo al centro dell’attenzione. Berlusconi viene criticato per le sue relazioni con ragazze molto più giovani di lui, dalle veline, alle escort, fino al noto caso di Ruby Rubacuori, spacciata per la nipote di Mubarak. Insomma, il leader di Forza Italia ha avuto a che fare con questioni legali alquanto complesse proprio a causa di questa parentesi amorosa ambigua e discutibile, conclusasi con una risoluzione ufficiale (e definitiva) solamente negli ultimi anni.

L’amore, come la famiglia, sono state due grandi presenze nella vita di Silvio Berlusconi, come dimostra l’affetto verso i figli, nipoti e pronipoti.