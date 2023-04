La famiglia di Silvio Berlusconi è una famiglia decisamente allargata. L’ex premier e imprenditore milanese, infatti, è padre di famiglia e nonno di numerosissimi nipoti, tant’è che spesso e volentieri non è così semplice ricordare quanti essi siano in totale. Facciamo un po’ di chiarezza a riguardo e scopriamo più nel dettaglio chi sono.

Silvio Berlusconi ama la sua famiglia: ecco chi sono i figli e le figlie

Il 6 marzo 1965 Silvio Berlusconi diventa padre per la prima volta. Dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio sono nati due figli: Maria Elvira, conosciuta semplicemente come Marina (nata nel 1966) e Pier Silvio, nato invece nel 1969. Il matrimonio con la prima moglie si complica quando Berlusconi intraprende una relazione extra coniugale con Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini). Il divorzio dalla prima moglie avviene nel 1985 e Berlusconi, con quella seconda donna, si sposò nel 1990 e con lei ebbe ben tre figli. Si tratta di Barbara (nata nel 1984), Eleonora (nata nel 1986) e Luigi (nato nel 1988). Anche quel secondo matrimonio, però, si conclude e nel 2009 Veronica Lairo chiede la separazione dall’ex premier.

Facendo un rapido conto, dunque, Silvio Berlusconi è padre di ben 5 figli, due maschi e tre femmine.

Silvio Berlusconi è nonno di 17 nipoti + 1: ecco chi sono

L’ultimo arrivato nella famiglia Berlusconi si chiama Tommaso Fabio ed è il 17esimo nipote dell’ex premier e imprenditore di Milano. Una famiglia allargata, quella di Silvio Berlusconi, che oltre a contare già 5 figli, conta un vastissimo numero di nipoti, pronti sempre a rallegrare la vita dell’ex Presidente.

L’ultimo piccolo erede di Silvio Berlusconi si chiama appunto Tommaso Fabio, ed è il secondo figlio di Luigi Berlusconi e di Federica Fumagalli, insieme da ottobre 2020 e già genitori di Emanuele Silvio.

Piersilvio Berlusconi, invece, nel 1990 ha avuto una figlia da Emanuela Mussida, Lucrezia Vittoria Berlusconi. Quest’ultima è diventata a sua volta madre di Olivia, rendendo quindi Silvio Berlusconi bisnonno. Piersilvio, però, nel 2002 ha sposato Silvia Toffanin e dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015.

Passando a Barbara Berlusconi, il numero aumenta notevolmente. La donna, infatti, conta 5 figli: Ettore Quinto (nato dalla relazione con Lorenzo Guerrieri), Leone, Francesco Amos, Alessandro, Edoardo, tutti nati dall’ex compagno Giorgio Valaguzza.

Infine, ma non per importanza, si parla anche di Marina Berlusconi. La donna, infatti, è madre di Gabriele (nato nel 2002), Silvio (nato nel 2003), Eleonora, Riccardo, Flora e Artemisia, nati dalla relazione (finita) con Guy Binns.

Una famiglia molto numerosa che, nonostante le separazioni, i divorzi e le complicazioni legate al mondo del gossip, riesce sempre a mantenersi unita. Silvio Berlusconi ha un bel numero di eredi dopo di lui, ma il suo pensiero maggiore va al grande amore che prova verso ognuno di loro, figli, figlie e nipoti compresi.

La vicinanza della famiglia Berlusconi nei confronti dell’ex premier

Silvio Berlusconi ad aprile 2023 è stato ricoverato in ospedale per qualche accertamento e la famiglia non ha perso un momento per stargli accanto. Il potere della famiglia è tutto, soprattutto nei momenti di difficoltà.