Sienna Miller è incinta? Perché tutti parlano della gravidanza dell’attrice

Da qualche tempo giravano voci sulla presunta gravidanza dell’attrice, modella e stilista statunitense naturalizzata britannica Sienna Miller. Erano infatti trapelate alcune foto dove si intravedeva il pancione mentre era in vacanza a Ibiza, ma dalla diretta interessate non era arrivata nessuna conferma. Ora invece abbiamo la conferma che l’attrice 41enne è in dolce attesa del secondo figlio dal compagno, il 26enne Oli Green. Sienna Miller è infatti già madre di una bambina, Marlowe, nata nel 2012, nata dalla relazione con Tom Sturridge, finita poi nel 2015. La conferma della gravidanza dell’attrice è avvenuta grazie alla sfilata sul red carpet dell’evento Vogue World 2023, dove l’attrice e modella ha sfilato indossando un abito total white firmato Schiapparelli della collezione Fall/Winter Couture 2023, con il pancione in bella mostra. L’abito in questione è composta da un crop top a camicia con maniche lunghe, colletto e un intreccio ad altezza del seno realizzato in tessuto froissé. La gonna invece era una gonna longuette ampia, mentre ai piedi Sienna Miller ha indossato un paio di décolleté con tacco nere e in plastica trasparente. Modo quindi davvero originale per annunciare la propria gravidanza, queste le parole a Vogue di Daniel Roseberry, il direttore creativo di Schiapparelli, sul modo in cui una donna dovrebbe vestirsi in dolce attesa: “un’altra ‘regola’ antiquata da considerare, mettere in discussione e, in questo caso, da ignorare completamente. La sua scelta è per noi onore. Solo il nostro amore e le nostre congratulazioni a Sienna Miller e al suo piccolo in arrivo”. A pettinare l’attrice per l’evento ci ha pensato l’hairstylist Harry Lambert: “sono super orgoglioso ed emozionato per questo. Merita di fare notizia!”

@voguefrance À 41 ans, #SiennaMiller dévoile pour la première fois son baby bump en #Schiaparelli sur le tapis rouge de #VogueWorld à Londres. #voguefrance #tiktokfashion ♬ son original – Vogue France

Chi è Oil Green, il fidanzato di Sienna Miller

Come abbiamo appena visto, l’attrice e modella Sienna Miller è in dolce attesa dal compagno, il modello 26enne Oli Green, con cui Sienna ha una relazione da circa un anno. Nonostante i 15 anni di differenza, tra i due le cose sembrano proprio andare a gonfie vele e il bimbo che Sienna porta in grembo non farà che accrescere ancora di più il legame tra i due. Sienna Miller e Oli Green furono paparazzati per la prima volta insieme a inizio anno mentre lasciavano i BAFTA Film Awards 2022 alla Royal Alber Hall di Londra, ma l’ufficialità della loro relazione è avvenuta solamente a fine marzo. Oli Green è un modello, ha lavorato con grandi marchi e con grandi nomi del settore, prima fra tutti la supermodella Cara Delevigne. Ma non solo, Oli Green è anche un attore, ha infatti preso parte ad alcune pellicole come ad esempio: “Lift”, “A Good Person” e “The Mosquito Coast”. Adesso Oli è pronto a diventare padre per la prima volta. Sienna Miller invece è già madre, l’attrice ha avuto infatti una figlia, Marlowe, dall’ex compagno, l’attore Tom Sturridge, con il quale è stata insieme dal 2011 al 2015.