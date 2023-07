Da diverso tempo la supermodella Cara Delevingne è fidanzata con la cantante Minke. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Cara Delevingne, chi è la fidanzata Minke? Il vero nome della cantante

La supermodella e attrice trentenne Cara Delevingne ha, da qualche tempo, una nuova fidanzata. Si tratta di Leah Mason, una musicista inglese di 31 anni che, nel 2017, ha scelto come nome d’arte Minke. La giovane musicista vive a Londra e ha esordito nel mondo della musica nel 2017 con il singolo “Gold Angel“. In una intervista datata 2019 con thelineofbestfit.com Minke ha parlato delle donne della sua vita, che sono state per lei ispirazione per la sua creatività musicale. Queste le sue parole: “molti uomini straordinari mi hanno aiutata a far uscire il disco, ma sono state le donne della mia vita che mi hanno spinto a ricostruirmi dopo i momenti difficili: ad avere la forza di riflettere e di poter scrivere alcune di queste canzoni. Ho avuto l’onore di lavorare con così tante donne incredibili e creative durante questo periodo.”

Non abbiamo molte altre informazioni circa Leah Mason, in arte Minke, ma se volete saperne di più potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 14mila follower.

Cara Delevingne: la storia d’amore con Minke

La storia d’amore tra la supermodella e attrice Cara Delevingne e la musicista Minke è uscita allo scoperto solamente quest’anno, ma pare che le due donne stiano insieme già dallo scorso anno. In realtà Cara Delevingne e Minke si sono conosciute molto tempo fa, sui banchi di scuola, poi però si sono perse di vista, per rincontrarsi durante un concerto di Alanis Morissette 12 anni dopo. Cara Delevingne, dopo il periodo difficile tra alcol e droghe, ha ritrovato la serenità accanto a Minke, queste le sue parole a “Vogue” sulla nuova fidanzata: “lei è stata una benedizione, è la prima volta che mi sento in una relazione”.

La coppia è stata paparazzata per la prima volta lo scorso anno durante una vacanza in Italia, a Portofino, tra baci e libri. Minke, infatti, mentre abbracciava Cara teneva tra le mani un libro, “Her body and Other Parties” (“Il suo corpo e altre feste“), della scrittrice americana Carmen Maria Machado, una raccolta di racconti sensuali, originali e queer.

Cara Delevingne e Minke alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto e di non nascondersi più. Qualche giorno fa, il 10 luglio 2023, sono state paparazzate mentre si scambiavano baci e carezze sugli spalti del Campo Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, dove dallo scorso 3 luglio si sta giocando il torneo di Wimbledon. Dalle foto si vede chiaramente che tra le due le cose procedono a gonfie vele. A un certo punto le due sono state raggiunte dall’attrice Sienna Miller, con la quale si sono poi lasciate trasportare per il tifo peri giocatori di tennis in campo.

Non sappiamo quindi esattamente quando sia cominciata la storia d’amore tra Cara Delavingne e Minke, ma certamente al momento sembrano più unite che mai.