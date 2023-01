Non ha fatto in tempo a debuttare che già si sta vociferando di una nuova eventuale stagione. Shahmaran, arrivata su Netflix il 20 gennaio 2023, ha talmente conquistato il pubblico in così pochi giorni che già ci si sta chiedendo se ci sarà una seconda stagione.

Shahmaran 2: ci sarà una nuova stagione?

Non sono state fatte dichiarazioni ufficiali sul destino della serie Shahmaran. Considerando che la prima stagione è arrivata su Netflix solo il 20 gennaio 2023 scorso, è molto difficile sapere se ci sarà un secondo capitolo. Sicuramente, qualora ci fosse, l’uscita non avverrebbe prima del 2024, se non 2025.

Netflix non ha ancora lasciato trapelare alcuna informazione, perciò si parla di ipotesi, ma considerando il successo, la seconda stagione potrebbe arrivare.

Come dice il detto, la speranza è sempre l’ultima a morire.

Di che cosa parla Shahmaran e quanti sono gli episodi della prima stagione

La prima stagione di Shahmaran segue le vicende di Sahsu, una professoressa di psicologia che finisce nella città di Adana, in Turchia, per tenere una lezione universitaria. Conclusa la conferenza, la professoressa decide di accettare un posto temporaneo presso l’Università locale e si avvicina molto al nonno Davut, che ha abbandonato sua madre quando questa era solamente una bambina.

La serie fantasy-soprannaturale si intensifica quando la protagonista si imbatte in una misteriosa comunità, formata da persone che ritiene di essere diretta discendente di Shahmaran e che vede nella presenza di Sahsu un segno del completamento di una profezia molto antica. Questo aspetto, fondamentale per la serie, si unisce anche all’incontro che la protagonista fa di un uomo molto affascinante, lo stesso che cambierà notevolmente e per sempre la vita della donna.

La serie turca di Netflix conta un totale di 8 episodi, ognuno dei quali ha una durata che può variare dai 60 minuti (primo episodio), a 56 o 49 minuti.

Il cast di Shahmaran: chi recita nella serie-tv?

La serie-tv fantasy-soprannaturale vede la presenza di:

Serenay Sarikaya è Sahsu

è Sahsu Burak Deniz è Maran

è Maran Mert Ramazan Demir

Demir Ebru Ozkan

Mustafà Ugurlu

Mahir Gunsiray

Nil Sude Albayrak

Berfu Halisdemir

La serie si inserisce nel catalogo di progetti Netflix pensati e realizzati in Turchia. Il regista di Shahmaran è Umur Turagay, mentre la sceneggiatrice è Pinar Bulut.

Dove vedere Shahmaran

La serie turca che sta conquistando il grande pubblico è disponibile dal 20 gennaio 2023 su Netflix. Per poterla vedere senza alcun tipo di problema è necessario sottoscrivere un abbonamento, il cui prezzo dipenderà dalla quantità di schermi coinvolti e dalla modalità di pagamento scelta (mensile e/o annuale).

Che cos’è Shahmaran?

Shahmaran è una creatura mitologica per metà donna e per metà serpente ed è presente in diverse varianti all’interno del folklore dell’Iran, dell’Anatolia, degli altopiani armeni, dell’Iraq e dei curdi. È una figura ancora oggi molto utilizzata e ripresa come citazione da artisti, ma non solo. Dal 2016 è infatti utilizzata dalla comunità LGBTQIA+ in Turchia e in località del Medio Oriente come simbolo del sostegno a tutte le problematiche che quotidianamente è costretta a vivere. Inoltre, tale figura mitologica è stata utilizzata per simboleggiare la forza delle donne curde da parte di alcuni artisti.