Shahmaran, serie tv su Netflix: la trama

Shahmaran è una nuova serie turca di genere fantasy disponibile nel catalogo di Netflix. Una serie che rielabora una figura mitologica di origine mediorientale, da cui prende il titolo. Scopriamo di cosa parla.

Shahmaran: la nuova serie turca su Netflix

È arrivata in Italia la prima stagione della nuova serie turca, di genere fantasy, di Shahmaran.

Una serie che è disponibile nel catalogo della piattaforma di streaming Netflix dal 20 gennaio 2023. Si tratta di una serie televisiva che va a rielaborare una figura mitologica di origine mediorientale, da cui prende il titolo. Shahmaran, infatti, è una creatura mitologica il cui corpo è diviso a metà tra quello di una donna e quello di un serpente. La sua leggenda, particolarmente interessante, sarà fondamentale per lo svolgimento della trama. Una serie che sicuramente riuscirà ad ottenere un grande successo, soprattutto tra gli amanti della mitologia e del genere fantasy.

Shahmaran è una serie che arriva direttamente dalla Turchia ed è formata da un totale di 8 episodi, della durata compresa tra i 44 e i 59 minuti ciascuno. Racconta la storia di una giovane donna solitaria, Sahsu, che vuole affrontare suo nonno, che ha abbandonato sua mamma tanti anni prima. Una ragazza particolare, in partenza per la città di Adana, dove lavorerà come insegnante. Durante il suo viaggio incontrerà una comunità chiamata Mar, che discende proprio da Shahmaran, che rappresenta l’amore e la saggezza.

L’arrivo della giovane per questa comunità rappresenterà il completamento di un’antica profezia. La ragazza, però, non sembra intenzionata a dare ascolto a tutto questo.

Shahmaran: la trama della nuova serie turca

Dopo aver scoperto di cosa parla questa nuova serie turca di genere fantasy, proviamo ad approfondire insieme la trama della storia, svelando qualche dettaglio in più sull’avventura della protagonista, che sicuramente riuscirà ad appassionare i telespettatori. Sahsu, la protagonista di questa storia, è una giovane donna che, nonostante la sua età, ha già dovuto affrontare varie difficoltò. La giovane ha dei problemi seri in famiglia, che vuole risolvere. In modo particolare ha intenzione di affrontare il nonno, colpevole di aver abbandonato sua madre diversi anni prima. La scelta che ha fatto l’uomo ha causato delle grandi sofferenze e ha scatenato una ferita profonda all’interno della famiglia, che non si è mai del tutto ricucita. La ragazza decide di mettersi in viaggio verso la città di Adana, dove avrà l’occasione di lavorare come insegnante, una professione che ama moltissimo. Durante il percorso, però, entra in contatto con la comunità di Mar. La popolazione discende proprio dalla leggendaria figura mitologica Shahmaran, simbolo di amore e saggezza. Le persone che abitano in quel villaggio interpretano l’arrivo di Sahsu come la realizzazione di una profezia molto antica. La giovane donna cerca di non dare peso a questa faccenda. È convinta si tratti di una semplice suggestione, ma sarà difficile mantenere i piedi per terra quando inizierà a dover fare i conti con alcuni presagi. A quel punto, sarà costretta a mettere in dubbio tutte le sue convinzioni. La protagonista di questa storia è interpretata da Serenay Sarikaya.