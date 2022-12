Un altro anno si sta per concludere e anche il mondo dello streaming online sta per rinnovarsi per il 2023.

Il catalogo di Netflix nel 2022 ha visto entrare e uscire titoli di ogni genere, ma quali sono i migliori film dell’anno che sta per finire? Vediamoli insieme.

I migliori film Netflix del 2022

Netflix è ormai da anni una delle principali piattaforme streaming a cui accedere per godere di contenuti di altissima qualità: il catalogo è vasto di titoli e ogni mese si rinnova, eliminandone alcuni per lasciare spazio ai nuovi.

Sicuramente trovare il film perfetto in una manciata di secondi è un’impresa alquanto complessa; capita spesso di fare zapping per mezz’ora e perdere un po’ di pazienza.

A tal proposito, quindi, si vuole mettere a disposizione qui una lista dei migliori film presenti su Netflix del 2022: siete pronti a scoprirli?

Tra i principali film del 2022 che hanno avuto un successo incredibile, compare Dalla mia finestra. Diretto da Marçal Forés, il film è spagnolo e si basa sul romanzo omonimo di Ariana Godoy. Un amore nato attraverso due finestre differenti continuerà a crescere, ma troverà presto alcune difficoltà da affrontare.

Per gli amanti dei social network, invece, Il truffatore di Tinder potrebbe essere la soluzione perfetta. Si tratta di un film-documentario diventato popolare su Netflix nel giro di pochissimo tempo. Il titolo dovrebbe farvi capire il focus della trama: bisogna sempre prestare molta attenzione online, soprattutto quando ci si appresta a dialogare con persone sconosciute: Il truffatore di Tinder vi insegnerà qualcosa.

Da non perdere anche The Privilege, film tedesco diretto da Fuchssteiner e Katharina Schöde. Dopo poco la sua uscita, il film ha raggiunto la top 10 dei film più visti su Netflix. The Privilege incrocia più generi, dall’horror al drammatico e al soprannaturale: un mix di emozioni e di giochi mentali a cui lo spettatore non riuscirà a rimanere impassibile.

Anche Against the Ice può essere considerato uno dei film più gettonati di Netflix per il 2022. Come spesso accade, anche questo film si basa su un romanzo, in particolare su Two Against the Ice di Ejnar Mikkelsen. Adrenalinico e ricco di suspense, Against the Ice racconta la storia di due esploratori lasciati abbandonati durante un’esplorazione in Groenlandia: il loro unico scopo? Sopravvivere, naturalmente.

Se invece vi piace il genere fantascientifico, Big Bug deve rientrare tra le vostre visioni. Diretto da Jean-Pierre Jeunet, Big Bug è una commedia fantascientifica. Ambientato nel 2045, il film si incentra sulla vita di un gruppo di abitanti dei sobborghi che si ritrovano bloccati dai loro robot domestici per questioni di sicurezza: che cosa accadrà agli umani?

Perdonaci i nostri peccati è invece quel genere di film a impronta storica decisamente emozionante. Diretto da Ashley Eakin, il film è ambientato agli inizi della Seconda Guerra Mondiale e ha come protagonista Peter, un ragazzo con un piccolo handicap preso di mira dai nazisti. Nonostante la sua impostazione più da cortometraggio, Perdonaci i nostri peccati è riuscito a conquistare un notevole successo.

Tra gli altri titoli super gettonati, infine, è bene citare:

Fistful of Vengeance

Home Team

Tattiche d’amore

Non aprite quella porta

Il trattamento reale

My Father’s Violin

Le onde dell’amore

Testimone Misterioso

The Privilege

Brazen

Quando Dio imparò a scrivere

L’assedio di Silverton

Blonde

The Good Nurse

Le nuotatrici

Slumberland

Mr. Harrigan’s Phone

Hustle

L’Accademia del Bene e del Male

Enola Holmes 2

La ragazza più fortunata del mondo

Lou

L’amante di Lady Chatterley

Granchio nero

Due agenti molto speciali 2

Purple Hearts

Troll

Rapiniamo il Duce

Il mondo di Netflix è vastissimo: voi quale titolo sceglierete entro la fine dell’anno?