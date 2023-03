Sex Life: ci sarà una terza stagione?

La seconda stagione di Sex Life ha esordito giovedì 2 marzo su Netflix, ma i fan si stanno già chiedendo se il terzo capitolo ci sarà. Scopriamo tutti i dettagli sul possibile rinnovo di questa serie tv e l’eventuale trama dei nuovi episodi.

Sex Life 3: ci sarà?

La seconda stagione di Sex Life ha esordito giovedì 2 marzo su Netflix. La serie tv è tratta dal romanzo best-seller “44 capitoli su 4 uomini”, scritto dall’autrice americana B.B Easton. A quasi due anni dal debutto della prima stagione, la serie tv è tornata sulla piattaforma di streaming con sei nuovi episodi, per continuare a seguire il percorso della protagonista Billie Connelly, alla scoperta delle strade alternative che avrebbe potuto scegliere nel corso della sua vita. I fan che amano la serie si sono già chiesti se ci sarà una terza stagione. È importante precisare che Netflix non ha ancora dato il via libera per la realizzazione del terzo capitolo. Il colosso dello streaming è sempre molto prudente per quanto riguarda gli annunci dei rinnovi delle sue serie originali, per questo è probabile che Netflix abbia deciso di aspettare per assicurarsi che i suoi abbonati abbiano realmente voglia di continuare a seguire la storia di Billie con la stessa passione e lo stesso entusiasmo dimostrato durante la prima stagione. Se il successo della seconda stagione sarà simile a quello del primo capitolo, è probabile che venga confermato un seguito.

Il successo di Sex Life sembra sempre molto grande, tanto da garantire un possibile rinnovo per un terzo ciclo di episodi. Da quando Netflix ha iniziato a misurare le sue serie originali in base alle ore viste, condividendo i dati con il pubblico, la serie tv Sex Life è riuscita a totalizzare 282 milioni e 100 mila ore viste in tutto il mondo. Se non dovesse esserci un improvvisa diminuzione dell’interesse da parte degli utenti, sembra quasi certo che ci sarà una terza stagione.

Sex Life 3: data di uscita, trama e cast

Se dovesse essere confermata una terza stagione, potrebbe debuttare durante la primavera 2024. La produzione dovrebbe iniziare a mettersi in moto durante l’autunno di quest’anno in Canada, così da avere il tempo di set necessario per girare il nuovo ciclo di episodi. Con i tempi richiesti dalla post-produzione, un eventuale nuovo capitolo potrebbe approdare verso la primavera del prossimo anno, ma ovviamente bisogna attendere le conferme. L’eventuale terza stagione continuerebbe a raccontare la storia del triangolo amoroso della protagonista, in cui è coinvolto il marito e il suo ex fidanzato. Nella seconda stagione Billie affronta nuove sfide e scopre nuovi desideri, che potrebbero continuare nei prossimi episodi.

Il cast della serie comprende Sarah Shahi (Billie Connelly), Mike Vogel (Cooper Connelly), Adam Demos (Brad Simon), Margaret Odette (Sasha Snow), Cleo Anthony (Kam), Craig Bierko (Mick), Darius Homayoun (Majid), Dylan Bruce (Spencer, fratello di Cooper), Jonathan Sadowski (Devon), Li Jun Li (Francesca) e Wallis Day (Gigi). Nel caso di una terza serie potrebbero aggiungersi dei nuovi personaggi, tutti da scoprire e conoscere.