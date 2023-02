La seconda stagione di Sex/Life sta per arrivare su Netflix. Una serie che ha ottenuto un successo incredibile e che presto porterà avanti le storie dei protagonisti. Scopriamo insieme quale sarà la trama della seconda stagione.

Sex/Life 2: la trama

Il 25 giugno 2021 ha debuttato su Netflix la serie Sex/Life, basata sua una storia vera che è stata raccontata nel romanzo autobiografico di BB Easton, 44 Chapters About 4 Men. Inizialmente nessuno sapeva se la piattaforma di streaming avrebbe deciso di rinnovare per una seconda stagione, ma visto il grande successo ottenuto con la prima, che è salita sul podio della classifica arrivando alla prima posizione, la speranza è cresciuta. Una speranza confermata alla fine di settembre 2021 proprio da Netflix, che ha confermato che la seconda stagione ci sarebbe stata.

Ci siamo, manca ormai pochissimo alla data ufficiale, ma è il momento di scoprire insieme di cosa parlerà questo secondo capitolo.

Sex/Life racconta la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il marito e il suo passato che dà uno sguardo provocatorio all’identità e al desiderio femminile. Il finale della prima stagione ha lasciato molte questioni in sospeso che riguardano il triangolo tra Cooper, Billie e Brad. Nei nuovi episodi della seconda stagione Billie affronterà nuove sfide, e nuovi desideri.

Sarà davvero in grado di ottenere tutto ciò che desidera? Il successo letterario del romanzo 44 Capitoli su 4 Uomini, di BB Easton, è stato confermato anche dalla serie tv. L’autrice ha deciso di espandere questo universo con quattro romanzi spin-off, ognuno incentrato su uno dei personaggi del primo libero. Il primo romanzo, Skin, ha come protagonista Ronald “Knight” McKnight, il secondo, Speed, si basa su Harley James, il terzo, Star, riguarda Hansel “Hans” Oppenheimer, mentre il quarto, Suit, parla di Ken Easton. La seconda stagione introdurrà nuovi personaggi che arrivano dal passato della protagonista Billie. Gli episodi dovrebbero essere otto.

Sex/Life 2: le anticipazioni

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna che si chiama Billie Connelly, il marito e il passato intimo di lei. Un suo ex rispunta dal nulla e inizia ad insinuarsi nella sua vita, facendola fantasticare. La protagonista è una madre e una moglie, che rischia di perdere ogni cosa, ma si mette in cerca di quella ragazza single e sexy che era stata tempo prima. Billie inizia un viaggio nei ricordi che mette il suo presente in contrasto con il suo passato libero e selvaggio. La prima stagione si è conclusa con un finale scioccante per la protagonista, che lascia la porta aperta alla seconda stagione. Dopo essersi riconciliata con suo marito, sembra che tutto stia andando per il verso giusto, ma improvvisamente la protagonista ha una rivelazione personale. La donna si rende conto che ciò che è riuscita ad ottenere non è abbastanza per lei e corre tra le braccia di Brad, pur mettendo in chiaro che non ha intenzione di lasciare suo marito. Cooper traccia la posizione della moglie sul cellulare e capisce subito cosa sta accadendo, ma non si sa quale sia stata la risposta di Brad a Billie. Si scoprirà tutto in questa seconda stagione.