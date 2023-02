Sex Life 2 su Netflix: la data di uscita

La seconda stagione di Sex/Life sta per arrivare su Netflix. La data ufficiale di uscita è stata finalmente annunciata e manca davvero pochissimo tempo per tornare nel mondo e nella vita di Billie Connelly e tra le vicende del suo triangolo amoroso.

Sex Life 2: quando esce

Inizialmente, con l’uscita della prima stagione di Sex/Life, non si sapeva ancora se ci sarebbe stato un seguito. Quando la serie tv ha iniziato a scalare la classifica della piattaforma, fino a raggiungere il primo posto, l’idea di una seconda stagione è diventata sempre più reale. Alla fine di settembre, Netflix ha annunciato e confermato che il secondo capitolo sarebbe presto arrivato. La serie televisiva è tratta dal romanzo “44 Capitoli su 4 Uomini” dell’autrice americana BB Easton.

Si tratta di un romanzo autobiografico. La storia di Billie Connelly, interpretata da Sarah Shahi, e del suo triangolo amoroso che coinvolge il suo passato e il suo presente, ha davvero appassionato il pubblico ed è pronta ad andare avanti. La donna è legata al marito Cooper, interpretato da Mike Vogel, ma anche all’affascinante ex Brad, interpretato da Adam Demos. L’annuncio della seconda stagione è stato accolto con grande felicità da parte di tutti i fan della serie, che è stata vista da 67 milioni di abbonati in sole quattro settimane dall’uscita.

Si tratta del quarto migliore risultato di una serie Netflix, dietro alle prime stagioni di Bridgerton, con 82 milioni di abbonati, di The Witcher, con 76 milioni di abbonati, e Lupin, con 76 milioni di abbonati. Il 7 febbraio dello scorso anno sono ufficialmente iniziate le riprese a Toronto, in Canada, che si sono poi concluse il 6 maggio 2022. Il debutto della seconda stagione è previsto per giovedì 2 marzo 2023, su Netflix. Finalmente i fan della serie tv, che si sono appassionati alle avventure di questo triangolo amoroso, potranno vedere cosa accadrà ai tre protagonisti.

Sex Life 2: di cosa parla

La trama di Sex/Life si concentra sul triangolo amoroso che vive la protagonista, Billie Connelly, divisa tra il legame con il marito Cooper e quello con il suo ex Brad. Un ex che è ricomparso dal nulla, portando decisamente tanto scompiglio nella sua vita e ricordandole che un tempo era una ragazza sexy e libera. Ora, però, Billie è una moglie e una madre e ha decisamente molte cose da perdere. Eppure, Brad riesce sempre ad attrarla. La donna farà un viaggio nei ricordi per ritrovare se stessa, vivendo questo travolgente triangolo amoroso. La fine della prima stagione ha lasciato gli spettatori con una rivelazione particolarmente scioccante. Nonostante le cose tra Billie e Cooper sembrassero andare finalmente per il meglio, la donna si reca da Brad, corre tra le sue braccia, ma specifica che non ha nessuna intenzione di lasciare suo marito. A quel punto non è stata mostrata la reazione di Brad, ma è evidente che Cooper ha capito ogni cosa, soprattutto controllando sul cellulare la posizione della moglie. Cosa risponderà Brad? Come reagirà Cooper alla decisione della moglie? Lo scopriremo solo guardando la seconda stagione.