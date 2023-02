Sarah Shahi: chi è l’attrice di Sex/Life? Vita privata e carriera

Attrice e modella di origini iraniane e spagnole, Sarah Shahi è stata protagonista di numerose serie-tv di grande successo e nel 2023 ritorna sul piccolo schermo con la seconda stagione di Sex/Life, la serie erotica di Netflix che ha conquistato il pubblico.

Sarah Shahi: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Euless, comune degli USA situato nel Texas, il 10 gennaio 1980 sotto il segno del Capricorno, Sarah Shahi (nome d’arte di Aahoo Jahansouz Shahi) ha attualmente 43 anni.

I suoi genitori (padre iraniano e madre spagnola) si separano quando lei ha solo dieci anni. Una volta adolescente, Shahi sceglie di iscriversi all’Università e si laurea presso la Southern Methodist.

Conosce l’inglese, l’iraniano e anche un po’ di spagnolo.

Prima di addentrarsi a pieno nel mondo della recitazione, Sarah Shahi ha cominciato a lavorare come modella: era solo un’adolescente in cerca di esperienza e la sua oggettiva bellezza l’ha aiutata a farsi notare. Nel 1999 viene eletta la migliore “Dallas Cowboys Cheerleaders”, ottenendo la possibilità di diventare la ragazza copertina del calendario Squad’s 2000. Continua a farsi strada nel mondo della bellezza e ottiene diversi titoli estetici importanti.

Appassionata di spettacolo e di recitazione, Sarah Shahi comincia a inserirsi piano piano nel mondo delle serie-tv e all’inizio viene inserita in alcuni progetti, ma solo in piccole parti come guest star. Il suo debutto ufficiale come attrice avviene nel 2001: è l’anno in cui si inserisce nel cast di Alias, accanto a Bradley Cooper. Nel 2004 entra nel cast di The L Word e da quel momento la sua carriera da attrice prende il volo. Dal 2007 al 2009 diventa la co-protagonista della serie Life in compagnia di Damian Lewis, dove interpreta la detective Dani Reese. Segue anche il film Crossing Over, nel quale Sarah Shahi assume un ruolo secondario.

La sua carriera da attrice continua ed è bene ricordare anche gli altri titoli che le hanno concesso di ampliare la sua esperienza e la sua professionalità:

Ma come fa a far tutto? (Film, 2011, ruolo di protagonista);

(Film, 2011, ruolo di protagonista); Fairly Legal (Serie-tv);

(Serie-tv); Jimmy Bobo – Bullet to the Head (Film, 2012);

(Film, 2012); Chicago Fire (Serie-tv, 2012, grande successo);

(Serie-tv, 2012, grande successo); Person of Interest (Serie-tv, 2013-2016, altro grande successo);

(Serie-tv, 2013-2016, altro grande successo); Reverie (Serie-tv, 2018);

(Serie-tv, 2018); City on a Hill (Serie-tv, 2019);

(Serie-tv, 2019); The Rookie (Serie-tv, 2019)

Nel 2021 Sarah Shahi è la protagonista della serie erotica sentimentale Sex/Life, disponibile su Netflix. La serie-tv riscuote un enorme successo e nel 2023 arriva anche la seconda stagione, disponibile sulla piattaforma streaming dal 2 marzo 2023.

La vita privata di Sarah Shahi

Sarah Shahi è particolarmente seguita sui social media. Il suo profilo Instagram (@sarahshahi) è seguito da quasi 1,5 milioni di persone, per un totale di 882 post pubblicati. Il suo feed si riempie di frame estrapolati dalla vita quotidiana, ma non esclude la pubblicazione di post più professionali come scatti di moda e cornici ricavate dai set.

Nel 2009 l’attrice ha sposato Steve Howey, da cui ha avuto ben tre figli. Purtroppo, però, la coppia si è separata nel 2020 e nel 2021 ha ufficialmente divorziato. Durante le riprese della nota serie-tv Sex/Life, Sarah Shahi si innamora di Adam Demos, con il quale pare avere ancora oggi una relazione.