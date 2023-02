Sex Life 2: il cast della serie Netflix

Sex/Life 2 sarà presto disponibile su Netflix. I fan potranno scoprire cosa accadrà al famoso triangolo amoroso che coinvolge la protagonista. Scopriamo insieme quale sarà il cast della seconda stagione.

Sex/Life 2: il cast

Nel giugno 2021 ha debuttato su Netflix la serie tv Sex/Life, che si basa su una storia vera, raccontata dall’autrice BB Easton, nel romanzo autobiografico “44 Chapters About 4 Men”.

Inizialmente nessuno poteva sapere se ci sarebbe stato anche un secondo capitolo, ma visto il successo che ha portato la serie al primo posto della classifica Netflix, è stato evidente che la storia sarebbe andata avanti. Alla fine di settembre 2021, la piattaforma di streaming ha ufficialmente confermato che la seconda stagione ci sarebbe stata, con un video su Instagram, in cui venivano mostrati alcuni fan che nel corso dei mesi hanno commentato Sex/Life sui social network ed erano in trepidante attesa del secondo capitolo.

La seconda stagione della serie tv avrà il suo debutto giovedì 2 marzo. Manca pochissimo ormai per sapere cosa accadrà ai protagonisti.

Nel cast della seconda stagione di Sex/Life troveremo i principali attori e personaggi che sono stati presentati e conosciuti durante la prima stagione. La protagonista Billie è interpretata da Sarah Shahi, l’affascinante ex fidanzato Brad è interpretato da Adam Demos e il marito della protagonista, Cooper, è interpretato da Mike Vogel.

Nel cast troveremo anche: Margaret Odette, nei panni di Sasha Snow, Li Jun Li, nei panni di Francesca e Jonathan Sadowski, che interpreterà Devon.

Il cast della seconda stagione accoglie anche cinque nuovi attori: Dylan Bruce, che interpreta Spencer, Craig Bierko, nel ruolo di Mick, Darius Homayoun, nel ruolo di Majid, Cleo Anthony, nel ruolo di Kam, e Wallis Day, nel ruolo di Gigi.

Sex/Life 2: le anticipazioni

La showrunner di Sex/Life è Stacy Rukeyser, che è anche produttrice esecutiva insieme a J.Miles Dale e Larry Robins. La prima stagione ha visto una regia completamente al femminile, con Patricia Rozema, Jessika Borsiczky, Samira Radsi e Sheree Folkson. La seconda stagione sta per uscire e i fan hanno già segnato la data sul loro calendario, perché hanno tantissime domande che necessitano di risposte. Il finale della prima stagione, infatti, è stato abbastanza scioccante per coloro che hanno seguito le puntate. Billie per tutta la stagione è stata a metà tra il suo presente e il suo passato, tra il marito Cooper e l’ex Brad. Un triangolo amoroso che ha appassionato tutti, con un finale che ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca. Quando tutto sembrava andare per il meglio tra Billie e suo marito, infatti, la donna ha deciso di correre di nuovo tra le braccia di Brad, ad una condizione. Ha spiegato con chiarezza che non aveva nessuna intenzione di lasciare suo marito, che nello stesso momento le stava controllando la posizione sul cellulare e iniziava a comprendere quello che stava accadendo. Nessuno conosce la risposta e la reazione di Brad a questa clausola imposta dalla sua ex, ma tutti sperano che si saprà finalmente qualcosa in più nella seconda stagione. I fan hanno bisogno di sapere cosa accadrà tra i tre protagonisti.