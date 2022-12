Sethu è un giovane rapper e cantante che ha preso parte all’edizione di quest’anno di Sanremo Giovani, arrivato fino alla finale per contendersi con gli altri partecipanti uno spazio in quel di Sanremo 2023.

Sethu, Sanremo Giovani: nome vero, età, biografia

Sethu è chiaramente uno pseudonimo: il vero nome del cantante è Marco De Lauri, nato nel 1997 a Savona. Sembra che la sua passione per la musica si sia palesata sin da quando era piccolo e che crescendo si sia avvicinato progressivamente al mondo del metal e del punk, virando poi verso rap e hip hop.

Possiamo dire che la vera svolta della sua carriera avviene nel 2018, quando collabora con Jiz che non è solo un produttore…

ma anche il suo fratello gemello! I due rilasciano così “Spero che ti renda triste”. Nel corso del 2019 Sethu lancia alcuni singoli che ottengono un buon riscontro online (come “Lampioni”, “Butterfly Knife”, “Mi hai lasciato a metà strada, sulla strada di casa”) e nel 2020 pubblica “Calmo”, il suo primo singolo con Virgin Records.

A Sanremo Giovani si è presentato invece con il pezzo “Sottoterra”, accaparrandosi un posto da finalista con questo brano.

Sethu è un artista molto interessato a tenersi sempre aggiornato e ad evolvere. Basti pensare che, come da sue dichiarazioni, non è stato fin da subito un fan del rap: “Fino a 16 anni il rap mi faceva schifo, poi ho scoperto Salmo” ha infatti dichiarato, annoverandolo tra gli artisti da cui trae ispirazione insieme ai DSA Commando. Come chiarito da lui stesso sui social, le sue influenze sono comunque tante e variegate e le ha infatti raccolte in una playlist che “spazia da Samuele Bersani fino ai Metallica, Kanye West e la Dark Polo Gang”… insomma, certamente un bacino di musica molto differenziato che ha portato Sethu al mix di elementi che compongono il suo stile, quello con cui sta attirando l’attenzione su di sé.

Certamente quella offerta da Sanremo Giovani è l’occasione più grande attualmente sul percorso del rapper, che ha commentato così su Instagram: “Nessuna parola in questo momento basterebbe, io e te sappiamo. Grazie a tutti quelli che credono e hanno creduto in noi. Ci vediamo a Febbraio per spaccare l’Ariston in due”.

Sethu: Instagram, relazione

Per quanto riguarda la vita privata di Sethu sappiamo davvero molto poco: non possiamo dunque dire se sia fidanzato o single al momento. Sappiamo che ha un profilo Instagram seguito da quasi 8 mila followers con il nickname di sethuisinhell.

Certamente il suo pubblico è destinato ad aumentare e forse questo lo porterà a condividere qualche dettaglio in più sul suo background, la sua famiglia e la sua vita privata… o forse no! Staremo a vedere in base alla sua indole.

Al momento l’account di Instagram è interamente dedicato alla sua carriera in ascesa, com’è giusto che sia.

Possiamo però rispondere con certezza alle domande relative al suo particolare nome d’arte: Sethu. Questo è infatti una citazione diretta a un album dei Nile dal titolo At the Gate of Sethu.