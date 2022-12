Venerdì 16 dicembre 2022 va in onda su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: solamente 6 dei 12 artisti che sono riusciti a superare gli step previsti dal regolamento, avranno la grande occasione di salire sul palco dell’Ariston.

Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’organizzazione.

Sanremo Giovani 2023: il regolamento

Il Festival di Sanremo 2023 è condotto, per la quarta volta consecutiva, da Amadeus. Il conduttore, infatti, è incaricato anche alla gestione della finale di Sanremo Giovani, che si terrà venerdì 16 dicembre 2022 su Rai 1.

I 12 finalisti della categoria si esibiranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo e solo 6 di questi saranno selezionati per potere partecipare alla nuova edizione del Festival di Sanremo, già attesissimo dal grande pubblico.

I 12 finalisti saliranno sul palco e canteranno le loro canzoni; la giuria (composta dalla commissione musicale e dallo stesso Amadeus) ascolterà tutti i brani e sarà pronta a giudicare, fino a decretare ufficialmente i 6 vincitori.

Dove vedere la finale di Sanremo Giovani 2023

L’attesa finale di Sanremo Giovani andrà in onda venerdì 16 dicembre 2022 su Rai 1 a partire dalle 21.30. Per coloro che non riuscissero a collegarsi in tempo, niente panico: l’evento sarà disponibile anche in streaming e in replica su Rai Play.

Sanremo Giovani 2023, i finalisti: nomi degli artisti e canzoni

Sono 12 i finalisti di Sanremo Giovani 2023; 6 di loro passeranno il turno e potranno dunque esibirsi sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2023.

Di seguito i nomi dei 12 finalisti e dei rispettivi brani:

Colla Zio con il brano Asfalto; Fiat 131 con il brano Pupille; Gianmaria con il brano La città che odi; Giuse The Lizia con il brano Sincera; Maninni con il brano Mille Porte; Mida con il brano Malditè; Noor con il brano Tua Amelie; Olly con il brano L’anima balla; Romeo & Drill con il brano Giorno di scuola; Sethu con il brano Sottoterra; Shari con il brano Sottovoce; Will con il brano Le cose più importanti

Festival di Sanremo 2023: l’attesa è già altissima

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per arrivare: le luci di uno dei palchi più importanti della musica italiana si accenderanno il 7 febbraio 2023 e si spegneranno l’11 febbraio 2023.

Oltre ai 6 artisti della categoria “giovani”, si aggiungono i 22 artisti della categoria “big”, già annunciati dallo stesso Amadeus in diretta nazionale. Sanremo 2023 vedrà il ritorno di grandi nomi della musica italiana: torneranno Paola & Chiara, Anna Oxa, I Cugini di Campagna, gli Articolo 31: un vero e proprio tuffo nel passato che il pubblico già trema dalla voglia di rivivere con tanta emozione. Sul palco anche Tananai, Mara Sattei, Marco Mengoni, Giorgia, Elodie, i Modà e tantissimi altri nomi importanti.

Il Festival di Sanremo 2023 è già tendenza ancora prima di essere cominciato: i social sono esplosi di contenuti a esso dedicati, di meme, di commenti e di fotografie. Da qualche anno a questa parte Sanremo sta coinvolgendo sempre più anche le nuove generazioni, prontissime a tuffarsi nella musica e a vivere qualche giorno di totale spensieratezza.