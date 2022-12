Sanremo Giovani 2023: chi è Olly?

Olly è lo pseudonimo di Federico Olivieri. Il cantante, classe 2001 e originario di Genova, ha preso parte alla manifestazione di Sanremo Giovani. Pur non riuscendo a guadagnarsi il primo posto – conquistato da gIANMARIA – ha comunque saputo attirare l’attenzione del pubblico.

Olly, Sanremo Giovani: la carriera

Già molto seguito sui social, ha infatti colpito gli ascoltatori con la sua canzone “L’anima balla”, di cui ha diffusamente parlato anche sui social, riconoscendo al pezzo un significato per lui importante, come una sorta di motto. “Sono semplicemente orgoglioso di presentarmi con questa canzone al festival, figlia di passione e amore per la vita: l’anima balla per me è diventato un motto, una condizione necessaria per tirare sempre avanti, e spero che arrivi a tutti voi”.

Sembra che Olly sia riuscito nell’intento, tant’è che il giovanissimo si esibirà anche nel corso del Festival di Sanremo 2023 con la canzone Polvere. Di strada, insomma, il giovane artista ne ha già fatta parecchia: l’esordio della sua carriera è avvenuto in quel di Genova quando ha cominciato a frequentare la scena del rap locale. Si è poi distaccato da questa base avendo scelto di cantare invece che rappare, cominciando a pubblicare con un certo riscontro i suoi primi brani nel 2019, cioè raggiunti di diciotto anni.

C’è da dire che Olly è arrivato a Sanremo Giovani con un bagaglio di esperienze non indifferente: ha infatti aperto i concerti di artisti come Blanco e Frah Quintale e ha collaborato con Arisa.

Olly: carriera, EP, progetti, relazioni, Instagram

“Il mondo gira e continuerà a girare, sempre. O lo aspetti, lo guardi e lo osservi, o lo segui, giri con lui, senza sapere dove vai perché l’importante è solo che vai. Due anni della mia vita sono dentro a questo EP, ma prometto che questa musica è senza tempo. Non vedo l’ora possiate farla anche vostra e di cantarla insieme a voi ai concerti” ha scritto il cantante Olly sul suo profilo Instagram lanciando l’EP Il mondo gira. Per l’occasione sono già previste due date live, una a Roma e una Milano, nel corso del mese di aprile 2023, a riprova che la carriera di Olly è ormai davvero decollata.

Su Instagram il giovane artista si chiama olly_nclusive, un gioco di parole in linea con il suo stile; vanta al momento 35.200 followers che, senza dubbio, coglieranno la palla al balzo per vederlo esibirsi dal vivo nel corso dell’anno nuovo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto: tutti i contenuti sul suo profilo sono prettamente lavorativi e il ragazzo sembra molto concentrato sulla sua carriera, ma anche molto riservato per ciò che riguarda la sua famiglia e le sue relazioni personali. Non sappiamo quindi se al momento sia impegnato sentimentalmente o meno, dettaglio che forse potrebbe trapelare nel coso della partecipazione al Festival di Sanremo 2023 e con l’accrescersi della sua notorietà. Intanto di questo artista si parla e non poco, quindi l’obiettivo del giovane è stato sicuramente centrato e senza dubbio nel corso dell’anno nuovo saprà far parlare di sé.