Le proposte di Netfix sono veramente tantissime. Per questo, quando si decide di rilassarsi davanti ad una serie tv o ad un film proposti dalla piattaforma, si finisce spesso per scorrere il catalogo senza prendere una decisione. Se hai bisogno quindi di qualche consiglio su cosa vedere ecco alcune serie tv e film poco conosciuti che meritano una visione.

Serie tv e film Netflix poco conosciute da vedere

Dopo un’intera settimana di lavoro in lockdown e impegni vari, ciò che si vuole fare è passare un weekend rilassante magari davanti alla serie tv o al film del momento. Può capitare però, di non sentirsi ispirati dai titoli maggiormente in risalto proposti da Netflix e il rischio è quello di passare il tempo girovagando virtualmente per la piattaforma, senza sapere cosa vedere.

Per questo ti facilitiamo la decisione proponendoti alcune serie tv e film ancora poco conosciuti. Chissà che, magari, tra questi ci possa essere il titolo giusto per te.

Private life

Private life affronta un lato della genitorialità molto delicato, ovvero il desiderio di avere un figlio, ostacolato però dall’impossibilità di concepirlo naturalmente. Attraverso gli occhi di Richard e Rachel, la coppia ultra quarantenne protagonista, che affronta proprio questa situazione, viviamo tra speranza e delusioni i continui tentativi di avere un bambino. Tra cure e visite mediche, che spesso si concludono in un nulla di fatto.

Cam

Per gli appassionati del genere, Cam è una pellicola horror–thriller che racconta il mondo delle camgirl e degli spettacoli erotici online. La protagonista è Alice, che vittima dei continui furti del proprio profilo online, dovrà cercare di scoprire chi si nasconde dietro queste sottrazioni di identità che rischiano di rovinarle la vita.

Per primo hanno ucciso mio padre

Si tratta del quinto film da regista per l’attrice Angelina Jolie. Adattamento dell’autobiografia “Il lungo nastro rosso” di Loung Ung, racconta un dramma storico ambientato durante il genocidio cambogiano avvenuto tra il 1975 e il 1979 per volontà dei Khmer rossi, seguaci del Partito Comunista di Kampuchea , in Cambogia.

Tallulah

Ambientato a Manhattan, il film tratta delle responsabilità di allevare un bambino, che viene sottratto alla madre negligente. Una decisione che legherà inevitabilmente e non senza conseguenze, le vite dei personaggi raccontati, stravolgendole.

Someone great

Una commedia romantica, di quelle he hanno un lieto fine, Someone great è proprio questo. Si tratta di un particolare tipo di narrazione in cui attraverso il racconto degli eventi che hanno dato forma alla relazione amorosa dei due giovani protagonisti, si cerca di capire i motivi che li hanno spinti ad interrompere la loro storia.

Le nostre anime di notte

Per gli inguaribili romantici. Le nostre anime di notte è un film basato sul romanzo di Kent Haruf, che racconta la storia di due vicini di casa, entrambi vedovi, che scoprono di apprezzare la compagnia l’uno dell’altra, riempiendo con un affetto profondo e sincero, il tempo che rimane loro da vivere.

Non ho mai

Questa particolare serie tv americana racconta lo scontro culturale di due culture come quella statunitense e quella indiana, andando a sottolineare anche con chiave ironica, le difficoltà e le contraddizioni di entrambe.

One day at time

Nonostante sia una tra le serie più amate, pare sia stata definitivamente cancellata. Ma merita una visione per il modo in cui viene raccontato lo scontro generazionale e culturale di una famiglia cubano-americana composta da ben tre generazioni.