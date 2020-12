L’anno è ormai giunto al termine ed è tempo di fare un resoconto dell’anno trascorso: ecco quindi le serie tv Netflix più viste nel 2020.

Serie tv Netflix più viste 2020

Titoli super conosciuti, che hanno accompagnato fedelmente gli spettatori in questo strano 2020.

Le serie tv di Netflix sono state una presenza costante nella vita di molte persone e sono state una distrazione da tutti i problemi che hanno afflitto l’anno che sta giungendo al termine.

Alcune sono state attese con grande trepidazione, altre, come la Regina degli scacchi sono state una grande rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La pandemia ha sicuramente costretto molte persone in casa e le serie tv sono state un ottimo passatempo per trascorrere il tempo piacevolmente.

Anche per Natale, Netflix non si è risparmiato con i titoli e si potranno guardare dei bellissimi film in compagnia della propria famiglia o in solitudine sul divano.

Ecco quindi le 5 serie tv più viste del 2020 sulla piattaforma Netflix.

Tiger King

Medaglia d’oro, con 64 milioni di visualizzazioni a Tiger King, La docu-miniserie televisiva statunitense realizzata esclusivamente per Netflix. Sono narrate le vicende di Joseph Allen Maldoado-Passage, noto come Joe Exotic, criminale americano, ex operatore di uno zoo e proprietario del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklaoma.

Condannato a 22 anni di carcere per aver ordinato un omicidio, è accusato anche di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici.

La regina degli scacchi

Secondo posto con 62 milioni di views per La regina degli scacchi, miniserie composta da 7 episodi e tratta dall’omonimo libro. Si tratta di un vero e proprio successo che racconta la storia della bambina prodigio nel gioco degli scacchi Beth Harmon, alle prese con rapporti difficili e dipendenze da alcool e stupefacenti in un racconto che parte da quando ha 8 anni fino ai 22. Grande merito è stato dato anche all’attrice protagonista, Anya Taylor-Joy.

You

C’è chi l’ha amata e chi invece l’ha trovata surreale: fatto sta che You è al terzo posto delle serie più viste di Netflix del 2020 con ben 54 milioni di utenti. Il tema principale è la tendenza del protagonista a innamorarsi e far diventare la passione ossessione, sfociando nello stalking.

Ratched

48 milioni di views per la serie tv di Netflix intitolata Ratched. Si racconta la storia di Mildred Ratched, infermiera di un centro psichiatrico. Suspance e colpi di scena non mancano grazie ai racconti di cosa avviene all’interno del centro, tra sperimentazioni e cure per la mente umana.

La casa di carta 3

Non poteva sicuramente mancare nella top 5 delle serie di Netflix più viste nel 2020 La casa di carta, giunta la scorsa primavera alla terza stagione. La produzione made in Spagna ha infatti saputo tenere attaccati allo schermo ben 44 milioni di utenti. La casa di carta si aggiudica però la medaglia d’oro per essere la serie tv di produzione non statunitense più vista sulle piattaforme di streaming mondiali.