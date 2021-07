Da La regina degli scacchi a Orange is the new black: ad accomunare queste splendide serie tv c’è una protagonista (o un gruppo di protagoniste) femminili forti, attorno alle quali ruotano tutte le vicende narrate.

Serie tv femminili

La regina degli scacchi è già una serie tv evergreen sul tema ‘donne forti che combattono contro i pregiudizi’.

Disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming Netflix, La regina degli scacchi ha come protagonista una bambina di nome Beth Harmon che cresce in un orfanotrofio dove impara a giocare con gli scacchi. Dotata di una intelligenza straordinaria, la bambina cresce e viene adottata per poi diventare un vero fenomeno nel mondo degli scacchi, nonostante sia una donna in un gioco che era considerato prettamente maschile. La magistrale interpretazione della promessa del cinema Anya Taylor-Joy rende il tutto ancora più affascinante.

Quando si parla di donne forti come si può non citare la professoressa Annalise Keating? Protagonista assoluta della serie tv Le regole del delitto perfetto e interpretata dall’attrice pluripremiata Viola Davis, Annalise Keating è un personaggio dalla forza (e allo stesso tempo dalla fragilità) assurda e spettacolare. La serie tv vi terrà incollati allo schermo per tutte e sei le stagioni, tra assassini, processi e aule di giurisprudenza.

Serie tv femminili basate su una storia vera

The Crown è una serie tv assolutamente da non perdere se si cerca una storia che abbia al centro un personaggio femminile forte. Si tratta della storia (tra realtà e fiction) della Corona inglese, precisamente dall’ascesa al trono di Elisabetta II agli anni Duemila. A dire la verità, in The Crown non c’è solo una donna con gli attributi ma ce ne sono molte: la regina Elisabetta II, interpretata da Claire Foy prima e da Olivia Colman poi; Lady Diana, interpretata magistralmente dalla giovanissima attrice Emma Corrin; la Principessa Anna interpretata da Erin Doherty e l’indimenticabile Primo Ministro Margaret Thatcher che viene interpretata dall’attrice Gillian Anderson. Quattro ottimi motivi per guardare questa serie tv subito.

Anche Reign è un’ottima proposta se ti piacciono le serie tv con protagonisti femminili forti e legati alla storia. La serie tv è ambientata nella Francia del 1557, dove la principessa Mary Stuart di Scozia deve sposare il giovane principe e futuro re Francesco I. Tra intrighi, amori passionali e colpi di scena, Reign è una serie tv assolutamente da guardare con gli attori Tony Regbo, Adelaide Kane e Megan Follows.

Serie tv femminili: l’unione fa la forza

Se un gruppo di donne al centro della scena è quello che cerchi, allora Pretty Little Liars fa per te. La storia si focalizza sulle vicende di quattro amiche: Spencer, Hanna, Alison, Aria ed Emily. Un mix tra un thriller e teen drama che ha avuto grandi riscontri di pubblico.

Come non citare la serie tv Orange is the new black, ambientata in un carcere femminile? Le vicende ruotano attorno ad un gruppo di donne in prigione, tra amicizie e amori, drammi e storie divertenti. Una serie tv unica da non perdere assolutamente.