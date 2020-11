La Regina degli Scacchi, titolo originale The Queen’s Gambit, è una miniserie statunitense Netflix di genere drammatico ambientata negli anni Sessanta, distribuita in streaming dal 23 ottobre 2020. La miniserie, adattamento dell’omonimo romanzo scritto da Walter Tevis nel 1983, sta registrando visualizzazioni da record che ne attestano l’incredibile successo.

Chi è Anya Taylor-Joy

Anya Taylo-Joy è nata in Florida da madre anglo-spagnola e padre dal sangue misto argentino e scozzese: la sua famiglia ha vissuto spostandosi continuamente per il mondo fin quanto, per le vie di Londra, la futura attrice è stata notata da un agente colpito dal suo fascino magnetico che l’ha condotta nel mondo della moda. Da quel momento, la carriera di Anya è stata in costante crescita.

Anya Taylo-Joy carriera

In qualità di protagonista de La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy interpreta Elizabeth Harmon mostrandone l’adolescenza negli anni di permanenza presso un collegio femminile e la prima età adulta che la vede affermarsi nel mondo degli scacchi. La credibilità di Anya Taylor-Joy nel ruolo che la sta rendendo nota al mondo intero è aumentata dalla vicinanza d’età tra la campionessa Elizabeth poco più che ventenne e quella della giovane Anya nata nel 1996.

L’attrice ventiquattrenne, quindi, rientra a pieno titolo nella lista di attrici under 25 attualmente in ascesa.

La carriera di Anya Taylor-Joy, tuttavia, non è iniziata con l’amatissima nonché recente serie Netflix. L’attrice, infatti, si era già fatta notare al Sundace Festival nel film del 2016 The Witch, suo esordio cinematografico. Successivamente, ha recitato in Peacky Blinders, altra serie disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, e nel comedy drama del 2020 ispirato al romanzo di Jane Austen Emma.

Al momento, sembra che Anya Taylor-Joy sia stata ingaggiata per il ruolo di protagonista nel nuovo spin-off della saga Mad Max. Nello spin-off, interpreterà Furiosa: personaggio affidato a Charleze Theron nella sua versione adulta.

Profilo Instagram di Anya Taylor-Joy

L’attrice è molto attiva sui social, soprattutto Instagram e racconta ai followers aneddoti sulla propria vita e sui suoi progetti lavorativi.

Sono presenti anche molti post attraverso i quali supporta cause di attualità come, ad esempio, il Black Lives Matter.

Uno dei protagonisti principali del profilo Instagram di Anya Taylor-Joy è il suo stile inconfondibile caratterizzato da un make-up semplice e sofisticato. Il make-up utilizzato non prevede l’utilizzo di prodotti per gli occhi mettendo, in questo modo, in totale risalto la loro forma e grandezza. Guance e labbra, invece, vengono accuratamente valorizzate da blush e rossetti in nuance rosate.

Vita sentimentale

Nel 2017, la protagonista de La Regina di Scacchi era sentimentalmente legata al collega Eoin Macken (Merlin). Tuttavia, sui rispettivi profili social non sembrano esserci più tracce della loro relazione: la coppia potrebbe essere semplicemente molto attenta a tutelare la propria privacy ma è palese che non si vedano più insieme da diverso tempo come, invece, accadeva in passato.