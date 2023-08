Serena Rossi è incinta per la seconda volta? Dopo il matrimonio segreto celebrato a giugno con il compagno Davide Devenuto, si inizia a parlare di una nuova dolce attesa per l’attrice.

Serena Rossi incinta per la seconda volta? Il gossip dopo il matrimonio segreto

Serena Rossi sarebbe incinta per la seconda volta. L’indiscrezione è stata riportata dal settimanale DiPiù T, che ha rivelato che l’attrice e il marito Davide Devenuto sarebbero pronti ad accogliere in famiglia il secondo figlio, dopo la nascita del piccolo Diego, nel 2016, e il matrimonio celebrato in gran segreto lo scorso giugno. Sembra essere questo il motivo principale per cui le riprese di Mina Settembre 3, che vedono come protagonista proprio Serena Rossi, sono state rimandate. Secondo quanto riportato dal settimanale, l’attrice sarebbe di nuovo in dolce attesa. Lei e il marito sono già diventati genitori nel 2016 del piccolo Diego, il loro primogenito, e sembrano aver deciso di allargare la propria famiglia. Per il momento si tratta solo di una semplice indiscrezione, una notizia di gossip diffusa dal settimanale, perché in realtà l’attrice e il marito non hanno mai confermato o smentito quanto dichiarato. L’attrice protagonista di Mina Settembre ha trascorso qualche giorno a Napoli dalla sua famiglia, poi è partita per una vacanza in Molise. Per lei, come riportato dal settimanale, si tratta di una “gioia incontenibile”. In molti hanno anche notato che sia lei che il marito sono assenti dai social network da diverso tempo. Il loro silenzio ha fatto insospettire i fan, che seguono da sempre l’attrice. In realtà la coppia è sempre stata molto riservata, per cui non si tratta di un silenzio preoccupante, nonostante sia stato subito notato. Serena Rossi avrà presto un bebè? Non resta che aspettare che arrivi la conferma di questa bellissima notizia.

L’indiscrezione secondo cui Serena Rossi sarebbe incinta per la seconda volta sarebbe associata alle voci sul presunto rinvio delle riprese della terza stagione di Mina Settembre, di cui è protagonista. Il suo ritorno nei panni dell’assistente sociale con il cappotto rosso, protagonista dell’amatissima fiction di Rai1, non sarebbe arrivato subito, ma dopo un primo tentennamento e diversi dubbi, come aveva rivelato qualche tempo fa Dagospia. Non vi erano certezze che l’attrice tornasse realmente ad interpretare questo ruolo. Le riprese sarebbero dovute iniziare tra la fine dell’estate e i primi mesi dell’autunno, ma è probabile che saranno rimandate a data da destinarsi, nonostante la sceneggiatura fosse già pronta. Questo rinvio potrebbe essere dovuto al fatto che Serena Rossi sia di nuovo in dolce attesa, ma non ci sono ancora state conferme riguardo queste voci, per cui non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.