Inizia la sua carriera ancora adolescente come cantante, ma ben presto si sposta verso la recitazione in programmi televisivi. Chi è Serena Rossi e cosa c’è da sapere sulla sua vita?

Chi è Serena Rossi: gli inizi di carriera

Serena Rossi nasce a Napoli nel 1985.

Nel 2002 fa il suo esordio come cantante nel musical “C’era una volta… Scugnizzi” e un anno dopo, a soli 18 anni, viene scritturata per una parte nella famosa e seguitissima fiction “Un posto al sole”, in cui interpreta il personaggio di Carmen Catalano.

Il progetto televisivo e lo spostamento dalla carriera di cantante a quella di attrice, non le impediscono di continuare a coltivare la sua passione per la musica: nel 2006 esce il suo primo EP “Amore folk” composto da 5 brani tratti dalla fiction Rai.

Sempre nello stesso anno, collabora a diverse altre produzioni televisive e fa il suo debutto sul grande schermo con il film “Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore”.

A partire dal 2010 prende parte ad alcune tra le serie tv made in Italy più amate dal pubblico come “Che Dio ci aiuti” e “R.I.S. – Delitti imperfetti”. Il teatro rimane anche in questi anni una costante fissa per lei, anche se non calca più il palco nelle vesti di cantante ma di attrice.

Nel 2013, vive anche la sua primissima esperienza come doppiatrice per il cartone di animazione Frozen: l’attrice presta la voce alla protagonista del film, la principessa Anna.

Tra il 2014 e il 2016 sono tantissime le attività in cui Serena Rossi si impegna. Partecipa al talent “Tale e quale show” (vincendo), registra alcune cover e sigle di cartoni e recita una parte nella serie Rai “Squadra Mobile”. Sarà anche la conduttrice di “Detto Fatto” su Rai 2 e la commentatrice italiana dell’Eurovision Song Contest nell’edizione del 2018.

Per quanto riguarda il cinema, Serena Rossi ottiene diversi parti nel 2018 e nel 2019. Alcuni dei film in cui recita sono: “Ammore e Malavita”, “Brave ragazze”, “7 ore per farti innamorare”. Uno dei progetti a cui Serena lavora per il quale è stata maggiormente apprezzata è sicuramente il film TV dedicato alla vita di Mia Martini, “Io sono Mia”, che le aprirà anche le porte per essere scelta come protagonista per la miniserie “Mina Settembre”.

La vita privata

Sul set di “Un posto al sole”, Serena Rossi ha incontrato anche il suo compagno di vita Davide Devenuto, con il quale nel 2016 ha avuto il suo primo figlio, Diego. Nel Febbraio del 2019 per l’attrice è arrivata anche la proposta di matrimonio da parte del suo compagno in diretta a Domenica In.

I due, nonostante i 13 anni di differenza di età, sono molto felici e sereni. In alcune intervista i due hanno dichiarato di riuscire perfettamente a coniugare i loro impegni lavorativi con la vita privata.

