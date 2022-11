Ora la notizia può dirsi ufficiale: la terza stagione di Mina Settembre si farà. Serena Rossi tornerà a vestire i panni dell’assistente sociale più conosciuta della televisione e pare proprio che non mancheranno sorprese per il grande pubblico.

Scopriamo insieme alcune delle anticipazioni sulla nuova stagione di Mina Settembre 3.

Mina Settembre 3: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione

A quanto pare la notizia è ufficiale: Mina Settembre 3 si farà. La fiction di Rai 1 con Serena Rossi come protagonista avrà un seguito; a confermare la news lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, il quale ha anche dato alcune importanti anticipazioni sulla nuova stagione.

Ricordiamo che Cestaro è sceneggiatore di Mina Settembre insieme a Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, ma andiamo per gradi.

Stando alle dichiarazioni di Cestaro, quindi, Mina Settembre 3 dovrebbe arrivare in televisione nel 2024 e a differenza delle stagioni precedenti, la terza potrebbe avere un numero ridotto di episodi. Si parla infatti di 4 episodi e non più di 6, sebbene ancora non ci sia totale certezza a riguardo: il dubbio sul numero sarà presto sbrogliato.

Il soggetto di Mina Settembre 3 è già stato scritto e sceneggiatori, regista e produttori sono alla fase dello sviluppo delle sceneggiature: un’ulteriore conferma che la nuova stagione sta lentamente prendendo vita.

Pare che si stiano facendo ulteriori modifiche al soggetto per riuscire ad andare incontro ad alcune esigenze legate ad attori e attrici del cast: il grosso, sostanzialmente, è stato fatto.

“Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso” – queste le parole di Fabrizio Cestaro in riferimento alla nuova stagione di Mina Settembre: che cosa succederà, dunque, nei nuovi episodi?

La difficoltà più grande, in ogni caso, sarà quella di riuscire a costruire una nuova storia travolgente e interessante per il pubblico; ma soprattutto dare vita a casi credibili (il lavoro dell’assistente sociale è ricco di intrecci, di pratiche, di sensibilità etc.) e professionali. Non mancheranno sorprese, colpi di scena ed emozioni: ci saranno dei cambiamenti e, con altissima probabilità, si porrà l’attenzione a un particolare personaggio protagonista del caso di una vecchia puntata della seconda stagione: un indizio? Pare che si possa trovare nell’ultima puntata di Mina Settembre 2.

Ad ogni modo, le riprese di Mina Settembre 3 inizieranno tra la primavera e l’estate 2023, quando la regista, Tiziana Aristarco, l’intero cast, sceneggiatori e produttori, si saranno messi d’accordo per intraprendere la nuova avventura.

Nel cast ovviamente non mancherà Serena Rossi, già presenza fissa nelle prime due stagioni, ma pare che ci saranno anche nuovi ingressi, necessari per portare un po’ di dinamicità alla storia e coinvolgere maggiormente il pubblico che ha sete di novità e di intrattenimento a tutto tondo.

Mina Settembre 3 sta per nascere; ci vorrà un po’ di pazienza, ma già solo avere certezza che ci sarà un seguito è qualcosa che il grande pubblico apprezzerà sicuramente.

Dove vedere le stagioni di Mina Settembre

Per coloro che ancora non si sono tuffati nell’incredibile mondo di Mina Settembre, niente panico. Su Rai Play, infatti, sono disponibili entrambe le stagioni della fiction e tutti gli episodi di cui si compongono: vi basterà recarvi sul sito ufficiale raiplay.it, digitare il nome della serie-tv e partire dalla stagione e dall’episodio che vi manca.

Non vi resta che conoscere l’assistente sociale più seguita del momento e tuffarvi nella sua vita, tra lavoro professionale e una vita privata fatta di alti e di bassi.