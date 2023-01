Elodie non si ferma, proprio come il suo successo. È in arrivo su Prime Video la prima docu-serie che racconta la cantante; il titolo è Sento ancora la vertigine e per la prima volta Elodie si racconterà non solo attraverso la sua voce, ma attraverso immagini e video inediti.

Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo progetto firmato Prime Video.

Sento ancora la vertigine: quando esce la prima docu-serie su Elodie?

La prima docu-serie dedicata alla cantante romana uscirà ufficialmente il 20 febbraio 2023. Sento ancora la vertigine approderà in esclusiva su Prime Video, come conferma il poster del progetto.

Per chi fosse interessato alla visione della docu-serie su Elodie, è bene sapere che è necessario essere iscritti al servizio Prime di Amazon.

Quest’ultimo, infatti, oltre a offrire numerosi vantaggi in fatto di acquisti sul sito, consente agli utenti di accedere a una biblioteca digitale di contenuti molto vasta: film, serie-tv, documentari e tutto ciò che si trova al suo interno.

Dal 20 febbraio 2023 entrerà in catalogo anche Elodie, con la sua Sento ancora la vertigine.

Sento ancora la vertigine: la trama della docu-serie su Elodie

La nuova docu-serie racconta Elodie in un modo completamente inedito.

Sento ancora la vertigine, produzione Groenlandia, racconterà la cantante in una versione inedita; si attraverseranno tutte le fasi della sua carriera, dai momenti più intimi e di maggiore successo, agli attimi di pensieri e di ansia pre Festival di Sanremo. Elodie si mostra come non l’abbiamo mai vista, dando conferma di una grande fragilità e quella spesso presente sensazione di non essere mai abbastanza. Insomma, Elodie ha voglia di raccontare al grande pubblico che cosa si nasconde dietro quel viso così impattante e dietro quella voce forte e chiara: le insicurezze, alla fine, coinvolgono tutti e tutte indistintamente e a prescindere dal successo.

Sento ancora la vertigine mostra una Elodie determinata e super frizzante, ma che non lascia nascoste le fragilità dell’animo umano e tutto il bagaglio di insicurezze che spesso lo abitano.

Come è organizzata la docu-serie?

Sento ancora la vertigine si compone di tre episodi, la cui produzione è stata affidata a Matteo Rovere e a Leonardo Godano. La direzione, invece, è di Nicola Sorcinelli.

All’interno della docu-serie ci saranno diverse personalità vicine alla cantante, come ad esempio Mahmood e anche Carlo Verdone.

Elodie: un 2023 ricco di novità e successi

Elodie continua a essere amata dal pubblico in un modo incredibilmente sentito. Dopo i successi di Andromeda, Vertigine e Ok, Respira, la cantante romana sta per tornare sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023 (in onda dal 7 all’11 febbraio 2023). Elodie si esibirà nella categoria dei big con il brano Due e le emozioni per lei sono già alle stelle.

Il 2023 è per la cantante un anno ricco di novità; oltre alla sua partecipazione al Festival, infatti, Elodie sarà la protagonista della sua primissima docu-serie, Sento ancora la vertigine. Insomma, l’artista non si ferma un secondo.

Se non volete perdervi la docu-serie a lei dedicata, il 20 febbraio 2023 è la data da segnare in calendario: stay tuned.