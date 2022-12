Elodie ha annunciato via social l’uscita del suo nuovo album, Ok. Respira, e ha pubblicato in anteprima alcune foto che saranno presenti nel disco.

Elodie: il nuovo disco

Il 10 febbraio 2023 uscirà il nuovo album di Elodie, Ok.

Respira, e in queste ore la cantante ha già postato alcune delle foto del disco che hanno fatto il pieno di like tra i fan. Nelle immagini la cantante indossa alcuni completini di lingerie in seta e ha un make up molto marcato sugli occhi. Il primo singolo dell’album, l’omonimo Ok. Respira, sarà disponibile all’ascolto a partire da venerdì 9 dicembre e in tanti tra i fan non vedono l’ora di poterlo ascoltare.

Il singolo, stando alle prime indiscrezioni, ha sonorità dance e un testo che racconta l’importanza di valorizzarsi e che celebra l’amore per sé stessi.

Sanremo 2023

Il 2023 sarà un anno ricco d’impegni per Elodie che, per la seconda volta, calcherà il palco del Festival di Sanremo.

La cantante inoltre sarà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum. Tutto scorre per il meglio per Elodie anche dal punto di vista sentimentale: da alcuni mesi la cantante fa coppia fissa con Andrea Iannone, con cui sembra aver trovato la serenità dopo la separazione da Marracash (con cui è rimasta in buoni rapporti).

Lei e Elodie si sono conosciuti durante l’estate 2022 grazie ad amici in comune e in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere se la loro storia sia destinata a durare.