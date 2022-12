Anno dopo anno il Festival di Sanremo si riconferma una garanzia. Tra musica, performance, arte, ironia e tuffi nel passato, il palco dell’Ariston riesce a catturare l’attenzione di numerose generazioni.

Il 4 dicembre 2022 sono stati annunciati tutti i cantanti big che si esibiranno alla 73esima edizione del Festival, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023.

Festival di Sanremo 2023: ecco chi sono i cantanti big

Nel corso del Tg1 di domenica 4 dicembre 2022, Amadeus ha annunciato ufficialmente tutti i nomi di coloro che si andranno a esibire sul palco dell’Ariston nella categoria dei big.

Tutti i cantanti e le cantanti, per chi non lo sapesse, scoprono la loro “sorte” in diretta, proprio come il pubblico.

I big in gara sono 22, a cui si aggiungeranno i 6 vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 28 artisti pronti a dare il massimo su uno dei palchi più importanti della musica italiana.

Senza troppi indugi, ecco i nomi dei 22 cantanti big che vedremo esibirsi al Festival di Sanremo 2023:

Anna Oxa;

Articolo 31;

Ariete;

Coma_Cose;

Colapesce e Dimartino;

Elodie;

Giorgia;

Gianluca Grignani;

I Cugini di Campagna;

Lazza;

LDA;

Levante;

Leo Gassmann;

Madame;

Mara Sattei;

Marco Mengoni;

Modà;

Mr. Rain;

Paola & Chiara;

Rosa Chemical;

Tananai;

Ultimo

Il Festival di Sabremo 2023 è pronto a stupire e a portare il grande pubblico in un viaggio tra presente e passato, tra generazioni musicali agli antipodi ma con un solo desiderio comune: emozionare ed emozionarsi.

Attesissimo il ritorno del duo più pop di fine anni ’90: Paola & Chiara ritornano sul palco dopo ben 26 anni e l’hype per la loro performance è già altissimo.

Atteso anche il ritorno della grande Anna Oxa e de I Cugini di Campagna che, dopo avere perso un collega prezioso, hanno voglia di esibirsi anche in suo onore.

Per non parlare degli Articolo 31, prontissimi a fare rivivere quelle stesse emozioni che negli anni ’90 hanno fatto vibrare gli animi su note hip hop.

Tra i nomi contemporanei, invece, spicca quello di Tananai, l’ultimo arrivato della 72esima edizione di Sanremo. Nonostante l’ultimo posto, Tananai è riuscito a spiccare il volo e a raggiungere successi incredibili. Il suo ultimo singolo, Abissale, ad esempio, ha conquistato il cuore di molti. Prima volta per Mara Sattei sul palco dell’Ariston; la cantante, sorella del noto Tha Supreme, ha condiviso sui social il momento esatto dell’annuncio: inutile dire che la felicità sia stata per lei assoluta.

Grande ritorno anche per Marco Mengoni, uno dei cantanti più apprezzati sia per le sue incredibili doti canore, sia per il suo temperamento dolce, sensibile e soprattutto vero.

Insomma, pare proprio che la 73esima edizione del Festival di Sanremo non veda l’ora di coinvolgere, di fare parlare, di emozionare, di fare vivere un’esperienza emozionale a tutto tondo.

Dopo l’annuncio dei 22 big in gara i social sono letteralmente esplosi di post, di tweet e di storie a riguardo: l’attesa per il 7 febbraio 2023 si fa sentire.

Si attende il Festival di Sanremo 2023 come si attende il Natale – dicono alcuni – ed effettivamente l’emozione è concretamente tangibile.