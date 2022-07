Selvaggia Roma è incinta e tra qualche mese metterà al mondo il primo figlio, frutto dell’amore che la lega al calciatore Luca Teti. L’annuncio arriva dai futuri genitori, contenti come non mai di allargare la famiglia.

Selvaggia Roma è incinta

Bebè in arrivo in casa di Selvaggia Roma e Luca Teti. L’ex volto di Temptation Island ha annunciato su Instagram di essere incinta. Per entrambi si tratta del primo figlio, quindi l’emozione è davvero tanta. L’influencer e il calciatore del Pomezia per rendere pubblica la lieta novella hanno condiviso un video in cui illustrano gli ultimi mesi della loro vita, dal test di gravidanza alla prima ecografia.

La dedica di Selvaggia a Luca

A didascalia del filmato, Selvaggia ha scritto una bellissima dedica a Luca. Si legge:

“Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere, dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice, così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”.

Roma ha incontrato Teti dopo diverse relazioni finite male, tra cui quella con Francesco Chiofalo, con il quale aveva partecipato a Temptation Island.

Quando nascerà il figlio di Selvaggia?

Per ora, Selvaggia non ha svelato il sesso del bimbo e non ha aggiunto dettagli sulla gravidanza. Immaginiamo che anche lei, come richiede la moda del momento, farà il gender reveal party. Molto probabilmente, anche se non l’ha confermato, è al terzo/quarto mese di gestazione.