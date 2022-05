Selvaggia Roma è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta del calciatore Luca Teti.

Selvaggia Roma: il fidanzato

Selvaggia Roma è uscita allo scoperto con il calciatore Luca Teti, con cui avrebbe ritrovato la serenità. Classe 1994, Teti è un attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D.

Di recente Teti ha dedicato il suo l’ultimo gol all’ex volto di Temptation Island, su cui ha detto:

“Ho conosciuto una ragazza speciale, ormai è la mia compagna di vita. Sicuramente per un calciatore, e non solo in questa categoria dove si richiede massima concentrazione, ovviamente la stabilità, specialmente mentale, è fondamentale”.

Sui social i due hanno postato alcune romantiche immagini in cui sono ritratti insieme e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più.

Teti è già padre di un bambino (nato da una precedente relazione) che avrebbe instaurato un buon rapporto con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo.

Le precedenti storie d’amore

Dopo la discussa liaison con Francesco Chiofalo, a Selvaggia Roma sono state attribuite numerose relazioni (vere o presunte) tra cui una con Luca Muccichini e, a seguire, con Enock Barwuah. La storia tra lei e Chiofalo non è finita nel migliore dei modi e più volte i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni via social.

Chiofalo ha fatto sapere anche di aver sporto denuncia contro Selvaggia: “L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare. Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”.