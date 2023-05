Sei sorelle: le anticipazioni delle nuove puntate

La fiction Sei sorelle è ufficialmente entrata in catalogo per l’estate 2023. La soap spagnola prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore e continuerà il suo corso senza pause: che cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamo le anticipazioni sulla puntata numero 65.

Sei sorelle: le anticipazioni sulla 65° puntata

La storia della soap spagnola continua a coinvolgere e a intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

A quanto pare la puntata numero 65, prossima alla messa in onda, si concentrerà sulla crisi economica dell’azienda, che pare essere particolarmente grave e particolarmente pesante da gestire. Diana tenterà di convincere Don Aurelio a farsi anticipare le spese necessarie alla produzione dei panni verdi, ma la situazione non sarà delle più semplici.

Sei sorelle: le anticipazioni delle puntate dall’8 al 12 maggio 2023

Le nuove puntate della fiction spagnola Sei sorelle si concentreranno quindi sulla situazione della fabbrica. Questa sarà ancora in quarantena a causa del vaiolo e i malati non fanno altro che aumentare, anche se Francisca pare essere in via di guarigione e riceve anche la visita di Gabriel.

Saranno numerosi anche i personaggi che si mobiliteranno per aiutare tutti i malati bisognosi di cure e di assistenza. Spiccano tra questi Diana e Salvador e anche Blanca, che dedicherà anima e corpo al suo lavoro di assistente a Cristobal, sotto lo sguardo giudicante di Doña Dolores.

In contemporanea, a Salvador verrà data una proroga per la consegna dell’ordine alle terme, ma ciò scatena malumori e scatta un duro confronto tra Diana e l’uomo.

In casa Silva la tensione si fa sentire: le sorelle temono per la vita di Francisca, ma con tempi molto tenti l’epidemia comincia a rallentare e i lavori cominciano il loro naturale corso all’interno della fabbrica.

Francisca migliora, ma Diana scopre che qualcuno ha rubato una grande quantità di denaro dalla cassaforte: chi sarà stato? Un operaio? Spoiler, no. Ad avere rubato i soldi pare essere stato proprio Salvador.

Dove vedere Sei sorelle?

Come da tradizione, Sei sorelle continua ad andare in onda sempre su Rai 1 a partire dalle 16:05. Se non doveste riuscire a sintonizzarvi sul canale, niente panico: la soap spagnola sarà sempre disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Rai Play.

La messa in onda di Sei sorelle è prevista dal lunedì al venerdì sempre alla stessa ora e sempre sullo stesso canale.

Fino a quando andrà in onda la fiction Sei sorelle?

La vera novità per la nota fiction spagnola? Che Sei sorelle andrà in onda fino al 2 settembre 2023. Ciò significa che prenderà il posto de Il Paradiso delle Signore, che ritornerà in onda con la stagione 7 proprio nel mese di settembre.

La seconda parte della storia di Seis Hermanas in italiano sarà trasmessa in primissima visione su Rai 1 da lunedì 8 maggio 2023. Non vi resta che attendere il giorno e vivere a pieno le emozioni della serie spagnola: le emozioni saranno tante, così come i colpi di scena. Sei sorelle è prontissima a stupirvi e a tenervi compagnia!