Recentemente, sono stati pubblicati i palinsesti che riguardano anche le fiction in onda sulla rete ammiraglia Rai da questa primavera fino a inizio autunno. Tra queste, vi sono serie a cui i telespettatori sono particolarmente affezionati, e che pertanto sono state riconfermate per la prossima stagione.

Vediamo insieme di quali parliamo e anche delle novità previste.

Anticipazioni fiction Rai 2022

La prima serata di Rai 1 è affidata a uno dei titoli più vigorosi di sempre: Mina Settembre. La bella fiction con Serena Rossi partirà con la nuova stagione in autunno, ma intanto la vedremo in onda in replica da domenica 29 maggio. A partire da domenica 17 luglio, sarà la volta del ritorno di una delle serie in costume più amate dell’ultimo periodo: La dama velata, con Lino Guanciale e Miriam Leone.

I due attori si calano in essa in una storia ambientata all’inizio del Novecento italiano, con marcati tratti del mistery e del giallo.

Rai 1 ripropone anche a partire dal 18 agosto le seguenti fiction: Le indagini di Lolita Lobosco, il comedy thriller che si ispira ai romanzi di Gabriella Genisi e che ha per protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Vedremo poi Casa e bottega, una serie del 2013 che vede protagonista il duo Renato Pozzetto e Nino Frassica e che narra la storia di Mario Trezzi, un imprenditore lombardo che ha costruito con sacrificio una fabbrica a conduzione familiare e che non riesce più a mantenere a causa della crisi economica.

Le nuove fiction in onda su Rai 1 e Rai 2

Tra le novità più attese, annoveriamo senz’altro Quiz, la miniserie britannica in tre puntate in onda da lunedì 5 settembre e diretta da Stephen Frears in onda su Rai 1. Pubblicata in Italia in prima visione da TimVision, la serie si basa sull’omonima opera teatrale di Kames Graham e parla di una truffa del montepremi di un milione di sterline ai danni del programma “Chi vuol essere milionario?”, che accadde in Inghilterra nel 2001. Sempre a settembre, dopo un anno dalla messa in onda della prima stagione, torna Morgane – Detective Geniale, la serie televisiva franco–belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Questa volta i telespettatori godranno di nuove avventure.

In orario diurno, si segnala l’arrivo alle 14.00 di Don Matteo 12, seguito dalla novità Sei Sorelle, una soap iberica con Alex Gadea.

Per ciò che concerne Rai 2, da domenica 19 giugno la rete trasmetterà la quarta stagione della serie americana 991, seguita dal suo spin off 991 Lone Star (2° stagione). La prima segue le vicende del sergente della polizia di Los Angeles Athena Grant, dei vigili del fuoco e dei paramedici della città. Da mercoledì 22 giugno, prenderà avvio l’undicesima stagione della serie franco-britannica Delitti in Paradiso, seguita (alle 22.30) dalla novità Professore T, di matrice belga. In essa, Jasper Thalheim è un capace criminologo nonché docente presso l’università di Colonia. I suoi allievi lo chiamano Professor T. ma ciò che lo caratterizza maggiormente sono i suoi disturbi ossessivo compulsivi, per cui necessita che tutto sia in ordine e pulito, tanto che indossa sempre guanti medici blu. Una sua allieva, Anneliese Deckert e il suo collega Daniel Winter, due poliziotti, vanno oltre questa facciata bizzarra e riescono a collaborare nella risoluzione di numerosi casi.