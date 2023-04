È conosciuta sul piccolo schermo per avere preso parte a diverse fiction italiane di grande successo: lei è Alice Torriani, attrice e scrittrice professionista con alle spalle una grande carriera. Che cosa sappiamo di lei, della sua vita e dei suoi progetti lavorativi? Scopriamolo insieme!

Alice Torriani: vita e carriera dell’attrice de Il Paradiso delle Signore

Alice Torriani è nata a Milano il 25 marzo 1984 sotto il segno dell’Ariete e attualmente ha 39 anni.

La sua passione per la recitazione arriva da giovane: dopo essersi laureata presso la Scuola di recitazione Paolo Grassi di Milano, Torriani comincia la sua avventura come attrice e inizia a viaggiare sia in Italia, sia all’estero. Comincia così la sua esperienza in teatro e inizia subito a lavorare a fianco di grandi nomi: è il caso del regista Romeo Castellucci, di Gabriele Lavia, Massimo Castri. Quest’ultimo la chiamerà a recitare nel suo spettacolo Le tre sorelle.

Per Alice Torriani le esperienze non finiscono, ma al contrario prendono il volo: dopo il tour dell’ultimo spettacolo, infatti, l’attrice viene chiamata da Lavia per prendere parte al suo spettacolo Memoria dalla casa dei morti di Dostoevskij e nello stesso anno Torriani lavora anche al progetto europeo Prospero e lo fa sotto la guida del regista Alvis Hermanis. Insieme i due riescono a portare lo spettacolo The Young Ladies of Wilko in giro per l’Italia e per l’Europa.

Successivamente vola anche a Mosca: l’occasione? Le riprese del film Dieci inverni (2010). Grazie al film Alice Torriani vince il David di Donatello per il migliore debutto e un Nastro d’Argento al Festival del Cinema di Venezia. Seguono altri progetti, tra cui: È nata una star (2012), DAD, Visita al padre, The Four Season Restaurant (2014), Il commissario Montalbano (episodio Una voce della notte), Loro chi?.

Molte persone, però, associano il nome di Alice Torriani a un paio di fiction italiane di grandissimo successo. Prima fra tutte Il Paradiso delle Signore, serie mandata in onda su Rai 1 dal 2015 al 2019 e in cui Torriani interpreta Andreina Mandelli. Datata invece 2016 è Un passo dal cielo, altra fiction molto nota e apprezzata di cui fa parte anche l’attrice.

Nel 2023 Alice Torriani prende parte alla nuova serie-tv di Canale 5 Il Patriarca e lo fa nel ruolo di Monica. La serie debutta il 14 aprile 2023 e segna anche il ritorno in tv di Claudio Amendola.

Tra teatro, serie-tv e film, la carriera di Alice Torriani può dirsi vasta e completa. Per non farsi mancare nulla, però, Torriani si è buttata anche nella scrittura. Il suo primo libro, L’altra sete, esce nel 2015, mentre il secondo, Una vita a posto, prende vita nel 2018.

La vita privata di Alice Torriani

Alice Torriani è attiva sui social: il suo profilo Instagram (@alice_torriani) è seguito da 9.901 persone, per un totale di 260 post pubblicati.

Sulla sua vita privata, invece, non si hanno molte informazioni. Pur essendo un personaggio pubblico quotidianamente esposto ai riflettori e alle macchine da presa, Torriani è in realtà una donna molto riservata, soprattutto quando si tratta di sentimenti e di questioni prettamente private.